100-101 | El Unicaja da otra de arena y pierde en el Carpena contra Gran Canaria

Las claves

Las claves Generado con IA Unicaja perdió 100-101 ante Dreamland Gran Canaria en el Martín Carpena tras desaprovechar una ventaja de seis puntos a falta de 35 segundos. El equipo malagueño tuvo un bajo acierto en los tiros libres, lo que resultó decisivo en la derrota, especialmente en la prórroga. Alberto Díaz jugó con una fractura en un dedo de la mano izquierda y destacó en el inicio, pero el liderazgo final de Perry no bastó. Isaiah Wong fue el máximo anotador del partido con 29 puntos, guiando la victoria de Gran Canaria.

Otro patinazo del Unicaja (100-101), esta vez en el Martín Carpena delante de los suyos y frente a un rival histórico pero en horas bajas, que pelea por mantenerse en la ACB, el Dreamland Gran Canaria. Con un partido casi en el bolsillo -ventaja de seis puntos a falta de 35 segundos- lo volvió a perder en la prórroga tras una secuencia horrible en el tiro libre -esta vez le tocó a Balcerowski-

En el partido de la jornada 30 por al disputa de la Final Four de la BCL, el conjunto de Ibon Navarro tenía la opción de igualar en triunfos al Joventut y dar un paso de gigante para estar en el playoff por el título. Pero el Unicaja no consigue despegar de ninguna de las maneras en este 2026.

Con solo un cincuenta por ciento desde el tiro libre, el Unicaja fue malogrando el gran arranque de partido con Alberto Díaz tirando del carro con una fractura en un dedo de la mano izquierda. El liderazgo en los minutos finales y en la prórroga de Perry fue insuficiente ante un rival que sacó la garra y tuvo poso para jugar los momentos decisivos del partido. Ninguno pudo contrarrestar los 29 puntos de Isaiah Wong, el mejor del partido.

Alberto Díaz salió enchufadísimo al parqué del Carpena compartiendo quinteto de nuevo con Kendrick Perry. Unicaja marcó territorio desde el principio para no soltar la iniciativa en todo el duelo. El equipo malagueño abrió la primera brecha a base de triples (5 de 9 en los primeros diez minutos) y cerró el primer cuarto con un solvente 25-19 también impulsado desde el tiro libre.

Empeoró la versión cajista en el segundo cuarto (parcial 19-24). Gran Canaria superó a los de Ibon Navarro en todos los parámetros para apretar el marcador al descanso con un 44-43. Aunque Unicaja siempre llevó la iniciativa en el marcador.

De nuevo el Unicaja volvió a coger la sartén por el mango tras el descanso, con Tyson Pérez inspirado ayudado por Perry y un matazo de James Webb III. El Unicaja ya no consiguió ninguna renta amplia, no se iba a más de siete puntos y Gran Canaria recortó a los dos puntos en más de una ocasión sin conseguir voltear el marcador.

Y en esa dinámica continuó el último cuarto. Con el Unicaja sufriendo de lo lindo hasta los últimos segundos. Tuvo varias ocasiones Gran Canaria para ponerse por delante. Perry pareció cerrarlo con un triple para el 87-81 a falta de 35 segundos. Pero Gran Canaria igualó a 87 después de una revisión y el Unicaja tuvo diez segundos por delante para intentar ganarlo, pero no pudo.

En la prórroga, Dreamland cogió la iniciativa hasta que a falta de seis segundos, Unicaja estaba un punto por delante (100-99). Balcerowski tuvo cuatro tiros libres en dos actos. Falló dos, uno en cada acción. Dos tiros libres de Alocén con solo dos décimas por delante condenaron a una nueva derrota al Unicaja. Otra más.