El Unicaja, en busca del segundo objetivo

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja de Málaga se enfrenta al Alba Berlín en Alemania buscando sellar su pase a la Final Four de la Basketball Champions League. De lograr la victoria, el equipo malagueño alcanzaría su cuarto acceso consecutivo a la Final Four, tras conquistar el título en las dos últimas ediciones. El Unicaja ha recuperado jugadores lesionados para este decisivo partido, aunque llega tras una decepcionante actuación en la liga ACB contra el Bilbao Basket. El capitán Alberto Díaz subraya la importancia de cerrar la eliminatoria en Berlín y evitar un tercer partido, para poder centrarse en el playoff de la ACB.

El Unicaja de Málaga afronta este miércoles a partir de las 20:00 horas el segundo partido de la eliminatoria de los cuartos de final de la Basketball Champions League (BCL) contra el Alba Berlín en la capital alemana, donde en caso de ganar certificará su clasificación para la cuarta Final Four consecutiva de esta competición, que ha conquistado en las dos últimas ediciones.

De no conseguir la clasificación este miércoles, los de Ibon Navarro tendrán una nueva y definitiva oportunidad en el Martín Carpena la próxima semana. De conseguirla, hoy o el 15 de abril, conquistaría su segundo objetivo de la temporada.

Aunque esté reinando cierta decepción en la parroquia cajista esta temporada por algunas derrotas abultadas que están llegando, con los pies en la tierra a este equipo hay que exigirle tres objetivos a lo largo de la temporada: clasificarse para la Copa del Rey, clasificarse para la Final Four de la BCL y clasificarse para el playoff por el título de la ACB.

El primero de ellos se conquistó, aunque luego tornó en decepción por las prestaciones del equipo en la cita copera, borrado del mapa por el Real Madrid. La imagen del Unicaja indignó a parte de su afición, porque no apareció ese gen competitivo que tiene este equipo.

Ahora, al conjunto de Ibon Navarro le toca cerrar el segundo, que es estar en la Final Four de Badalona. Gracias a una gran victoria precisamente contra el Joventut en el Carpena en el último partido del Round-16 de la competición, los malagueños tienen el factor cancha a su favor, y de momento le han trasladado la presión al Alba Berlín.

Los alemanes aterrizaron esta temporada en la BCL procedentes de la Euroliga. Con su presencia le dan lustre a la competición y, además, elevan el listón de un torneo que el Unicaja ha ganado en las dos últimas temporadas incluso con cierta suficiencia.

El cuadro cajista ha recuperado algunos efectivos lesionados para afrontar con más garantías el segundo partido de la serie, pero viaja a Alemania tras el mal partido de la competición doméstica contra Surne Bilbao Basket.

En las tres ediciones anteriores, el Unicaja tan solo necesitó de dos partidos para colarse en la Final Four, pero esta temporada el bloque de Ibon Navarro está dejando algunas dudas.

El capitán del Unicaja, Alberto Díaz, dejó claro en la previa del partido que la intención del equipo es la de volverse a Málaga con la clasificación en el bolsillo y que no haya un tercer partido.

De conseguirlo, podrá centrarse en el tercer objetivo, el acceso al playoff por el título, que se le ha complicado en las últimas jornadas.