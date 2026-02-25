El Unicaja vuelve al trabajo para superar la dura resaca tras la debacle en la Copa del Rey

Las claves nuevo Generado con IA El Unicaja vuelve a los entrenamientos tras la dura derrota sufrida ante el Real Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. El entrenador Ibon Navarro decidió cancelar las vacaciones habituales para trabajar la imagen del equipo, tras malestar en la afición por la actuación. Tyson Pérez sigue lesionado y podría pasar por el quirófano, lo que podría obligar al club a buscar refuerzos en el mercado. Tres jugadores estarán ausentes por compromisos con sus selecciones en la ventana FIBA, mientras el equipo inicia una fase clave para sus aspiraciones en la BCL y la ACB.

El balón volverá a botar este miércoles en el Martín Carpena después de la dura derrota que sufrió el Unicaja en la Copa del Rey contra el Real Madrid en los cuartos de final, donde sólo pudo competir durante los primeros cinco minutos.

La empresa era complicada y se puede perder, sin que haya consecuencias, pero lo que se vio en el flamante Roig Arena provocó malestar en la afición cajista, no dio sensación de ser un mero accidente, porque además ya van unos cuantos por el estilo esta temporada, pero sin los focos de un torneo tan atractivo como la Copa.

De hecho, lo habitual tras esta competición es que el equipo tenga la semana siguiente de vacaciones, pero Ibon Navarro dijo en rueda de prensa que en esta ocasión iban a volver al trabajo el miércoles, porque había cosas que trabajar para cambiar la imagen.

Un mensaje enigmático de Ibon Navarro

El ténico vitoriano compareció cabizbajo tras la derrota y dejó una declaración llamativa. "Les he dicho -a los jugadores- que fuera de ese vestuario nadie sabe lo que pasa dentro y que tenemos que seguir juntos".

Unas declaraciones que pueden dar pie a cualquier interpretación, tanto positiva como negativa, pero que sin duda trasnmite preocupación a estas alturas de la temporada.

Lesión de Tyson Pérez

El que no estará en el entrenamiento será Tyson Pérez. Una lesión en el talón le impidió estar contra el Real Madrid en ACB y también en los cuartos de Copa.

En el club se estudia si el jugador pasa por el quirófano y tiene que prescindir de él durante varios meses. La amenaza está ahí.

Pérez es uno de los jugadores que le dan sentido al 'plan' de Ibon Navarro, cumple el perfil del baloncesto físico con el que el Unicaja le dio la vuelta al calcetín a su proyecto hace tres temporadas.

¿Mercado?

De lo que ocurra con Tyson Pérez puede depender que el Unicaja acuda al mercado a reforzar la plantilla. No está descartado, pero hay que estudiar bien el movimiento.

Por un lado, Pérez representa uno de los cupos, por lo que el margen de maniobra para los descartes en los partidos queda reducido. En la ACB son cuatro y en la BCL cinco.

Por otro, para intentar tocar plata el camino más seguro en la BCL. El margen para incribir se acaba justo cuando finalice el Roud-16, para el que quedan dos jornadas.

Ventanas FIBA

Ibon Navarro tampoco podrá tener a su disposición a tres jugadores debido la ventana FIBA de selecciones que hay esta semana.

Alberto Díaz no estará con España y seguirá recuperándose e integrándose al grupo en Málaga. Pero Balcerowski, con Polonia, Sulejmanovic, con Bosnia Herzegovina; y Audige, con Jamaica, están fuera esta semana de trabajo por sus compromisos internacionales.

Este miércoles arranca para el Unicaja la última fase de la temporada, donde no puede fallar para entrar en los cuartos de final de la BCL y tiene que empezar a encarrilar su presencia en el playoff de la ACB.

Para ello, hay que empezar a levantar cabeza tras el trastazo de la Copa del Rey.