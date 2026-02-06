Ibon Navarro: "Alberto Díaz está descartado para la Copa del Rey"

Las claves nuevo Generado con IA Alberto Díaz, capitán del Unicaja, está descartado para la Copa del Rey por una lesión muscular sufrida ante el Joventut de Badalona. El entrenador Ibon Navarro confirmó que Díaz no llegará a tiempo para la cita copera, que se celebrará en Valencia. El Unicaja ha fichado al base estadounidense Justin Cobbs, quien permanecerá en el equipo hasta final de temporada para cubrir la baja de Díaz. Sin su capitán, el Unicaja afrontará la defensa del título de Copa del Rey con Perry y Cobbs como bases principales.

El Unicaja afrontará la reconquista de la Copa del Rey sin su capitán, Alberto Díaz. El entrenador cajista, Ibon Navarro, ha descartado al base para la cita de Valencia por la lesión muscular que arrastra.

"Alberto Díaz está descartado para la Copa. Son 3 semanas mínimo y las 3 semanas son el día contra el Real Madrid. No, no… olvidaos de Alberto".

Así de tajante se mostró Navarro sobre una posible participación de Alberto Díaz en la cita copera, que se perderá debido a la lesión que sufrió contra el Joventut de Badalona en el partido del Round 16 de la BCL jugado en la ciudad catalana.

Era una opción más que real, pero el técnico vitoriano lo confirmó en la sala de prensa del Carpena en la comparecencia previa a la visita del Morabanc Andorra este sábado a Málaga.

El base malagueño sintió un dolor en su pierna izquierda en el transcurso del segundo cuarto y ya no pudo volver a la pista en la segunda jornada del Round-16 de la competición europea.

Desde entonces, Díaz ya se ha perdido dos partidos con el cuadro cajista y tiene tres por delante antes de la cita copera contra el Real Madrid. Precisamente, el tercero sería el partido de la segunda vuelta de la Liga Endesa contra el conjunto blanco antes de medirse en los cuartos de final de la Copa del Rey el jueves 19 de febrero.

El Unicaja reaccionó en el mercado fichando al base estadounidense Justin Cobbs. El de Los Ángeles debutó el pasado martes en el partido de BCL contra Elan Chalon en el Martín Carpena. Cobbs no sólo permanecerá en la plantilla para cubrir la baja de Díaz, sino que estará en las filas cajistas hasta el final de temporada.

Sin Díaz, Perry era el único base natural para Ibon Navarro, de ahí la urgencia para acudir al mercado.

Con Cobbs, pero sin su capitán, Alberto Díaz, tendrá que afrontar el Unicaja el asalto a la Copa del Rey para defender su corona.