111-82 | El Unicaja se impone a Elan Chalon en una gran noche desde el triple

El Unicaja retoma el pulso a la BCL con una victoria por 111-82 frente a Elan Chalon con un acierto sideral desde el triple y que además le sirve al cuadro cajista para agenciarse una buena renta en el average, que se antoja decisivo para determinar el liderato del grupo.

Perry, con 17 puntos y 22 de valoración, y un Audige inspiradísimo en el último cuarto guiaron al Unicaja a esta plácida victoria que se construyó tras el descanso, que fue hasta donde Elan Chalon plantó cara en el Martín Carpena.

El último fichaje cajista, Justin Cobbs, debutó con 16:41 minutos en pista, dos puntos y tres asistencias.

El primer cuarto fue de probaturas, con el debut en los últimos instantes de Justin Cobbs. El Unica empezó a remolque y luego tomó la alternativa en el luminoso sin poder despegarse. El ritmo fue lento y se llegó al final de los primeros diez minutos con un 20-18.

El ritmo continuó siendo bajo en el arranque de la segunda manga. Además, se cargó de faltas pronto, cuando faltaban más de seis minutos. Cuando estiraba el marcador en rentas de cinco o seis puntos, regresó Chalon (31-34).

Ibon Navarro tuvo que tirar de un quinteto más consistente para intentar poner tierra de por medio -Perry, Duarte, Djedovic, Webb III y Balcerowski-. Pero no pudo el Unicaja con Chalon antes del descanso en un toma y daca fruto de una aceleración en el juego.

Webb III en el último minuto ayudó a ampliar la ventaja hasta el 51-45.

Descarga desde el triple tras el descanso

Unicaja descargó desde el triple después del descanso para irse a un 68-51 en un abrir y cerrar de ojos. Perry dos veces, Sulejmanovic y Barreiro hicieron bingo desde la línea.

El acierto desde el triple continuó para aumentar la ventaja local por encima de los veinte puntos. Además, Unicaja secó a Chalon en el aro malagueño hasta el final del cuarto.

80-63 para encarar el último parcial pensando en el average. Unicaja lo buscó pero Jeremiah Hill se enchufó para encadenar canastas y la diferencia se mantenía cercando los veinte puntos -Joventut ganó al conjunto francés por 32-.

Y de eso se encargó Audige, que continuó con el recital cajista desde el triple para poner el 101-71 a falta de 3:25. 111-82 fue el tanteo final con el que el Unicaja afianza la segunda plaza del Grupo K.

Ficha técnica:



111- Unicaja (20+31+29+31): Perry (17), Audige (10), Djedovic (15), Tyson Pérez (7), Balcerowski (12) -quinteto inicial-, Duarte (8), Barreiro (8), Sulejmanovic (9), Rubit (9), Webb III (7), Kalinoski (7), Cobbs (2).



82- Elan Chalon (18+27+18+19): Leray (7), Hill (18), Cuthbertson (8), Golden (9), Mutts (7) -quinteto inicial-, Naji (0), Nadolny (5), Darling (8), Choupas (10), Tonnellier (10).



Árbitros: Julio Anaya, Lorenzo Baldini y Ventsislav Velikov.



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de la segunda ronda de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 7.240 espectadores.