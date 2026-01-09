La Final Four de la BCL se jugará en Badalona.

Las claves nuevo Generado con IA Badalona ha sido seleccionada por la FIBA como sede de la Final Four de la Liga de Campeones de Baloncesto, que se celebrará en mayo de 2026. Será la primera vez que la ciudad acoja una final europea, convirtiéndose en la capital del baloncesto europeo durante ese fin de semana. Joventut Badalona y Unicaja Málaga figuran entre los equipos españoles con opciones de disputar la Final Four, tras el sorteo de la fase Top-16. El Unicaja buscará su tercera corona consecutiva en una edición que presenta mayor nivel de competición, con la incorporación de nuevos equipos y cambios en las plantillas.

Badalona ha sido escogida por la FIBA como sede de la Final Four de la Liga de Campeones. El Unicaja ya sabe cuál es la ciudad en la que puede pelear por poner otra pica en su historia.



"Será la primera final europea que se celebra en nuestra ciudad y convertirá Badalona en la capital europea del baloncesto durante el fin de semana del 7 al 9 de mayo", ha destacado García Albiol, alcalde de la ciudad, en su cuenta oficial de la red social X.



El alcalde de Badalona viajó el miércoles a Ginebra (Suiza) para reunirse con el español Jorge Garbajosa, presidente de FIBA Europa, y cerrar la fecha de la disputa de la fase final, el último punto que quedaba para sellar el acuerdo entre ambas partes.



La Liga de Campeones de la FIBA acordó en la asamblea de inicio de temporada que la Final a Cuatro se dispute entre los días 8 y 10 de mayo de 2026.

En el apartado deportivo, uno de los equipos que aspira a estar en dicha cita es precisamente el Joventut Badalona, que quedó líder invicto en fase regular, y ahora está encuadrado en el grupo K del Top-16 junto al Unicaja Málaga, Elan Chalon y un equipo más aún por conocer, procedente del 'play-in'.



Los dos primeros de cada grupo en el Top-16 accederán a las eliminatorias de cuartos de final, última ronda antes de saber los equipos participantes de la Final a Cuatro que posteriormente decidirá el equipo campeón.

El Unicaja de Málaga buscará su tercera corona consecutiva tras las conquistas en Belgrado durante las dos últimas ediciones.

Pero esta temporada la competición ha acogido a nuevos equipos como Joventut o Alba Berlín, procedentes del entorno de la Euroliga, y se ha elevado el nivel.

Eso, unido a la remodelación de la plantilla cajista, en proceso de adaptación todavía, hará que el reto para los de Ibon Navarro sea más complicado.