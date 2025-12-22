El Unicaja cede a Castañeda al Hiopos Lleida hasta final de temporada

El Unicaja ha alcanzado un acuerdo para la cesión de Xavier Castañeda al Hiopos Lleida hasta final de temporada. De esta forma, el base estadounidense (25 años, 1,84 metros) continuará disputando la Liga Endesa en el conjunto catalán.

Xavier Castañeda ha disputado 14 partidos con el Unicaja a lo largo de cuatro competiciones (Liga Endesa, BCL, Copa FIBA Intercontinental y Supercopa Endesa), ayudando al equipo a conquistar la Copa FIBA Intercontinental en Singapur.

Su mejor partido fue en el Carpena ante el Mersin Sports Club en la BCL, en el que firmó 17 puntos y 3 asistencias para 16 de valoración.

Castañeda ha sido el primer fichaje que no ha encajado en esta nueva era del Unicaja desde que en el verano de 2022 Juanma Rodríguez e Ibon Navarro construyeran una plantilla que no ha parado de ganar.

Llegó para reforzar el perímetro del Unicaja tras la salida de hombres como Tyson Carter y Kameron Taylor, más perfil del primero, pero en ningún momento ha cumplido las expectativas y no ha podido subirse a la rueda del Unicaja.

Entre 2018 y 2023, Castañeda se formó con los South Florida Bulls y los Akron Zips, ambos equipos de la NCAA, la liga universitaria de los Estados Unidos.

En la temporada 2023-2024, el base dio el salto a Europa de la mano del GS Lavrio griego, y el curso pasado militó en el Bourg-en-Bresse francés, donde promedió 17 puntos, 2,2 rebotes, 3,5 asistencias y 14,1 créditos de valoración, y también disputó la Eurocopa.