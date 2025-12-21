Unicaja vs. Baskonia, otro 'clásico' de la ACB en el Carpena

El Unicaja recibe este domingo al Kosner Baskonia en un clásico de la Liga Endesa y en plena lucha por la clasificación para la Copa del Rey de Valencia, a la que llega el conjunto vasco dos días después de disputar tres prórrogas contra el Barcelona en la Euroliga.



Será un encuentro entre dos equipos que históricamente han protagonizado una de las grandes rivalidades del baloncesto español, condicionado ahora por la recuperación anímica y física que pueda mostrar un Baskonia que dejó escapar nueve puntos de ventaja en la segunda prórroga ante los azulgrana, en el partido más anotador de la historia de la Euroliga (134-124).



El conjunto malagueño, sexto con siete victorias, necesita como mínimo tres triunfos más para conseguir el segundo objetivo de la temporada, defender el título de la Copa del Rey.



El Unicaja se encuentra en un buen momento de forma con siete victorias consecutivas entre la Liga Endesa y la BCL y no pierde desde el pasado 8 de noviembre, cuando cayó estrepitosamente en la sexta jornada de la competición española ante el MoraBanc Andorra (98-74) a domicilio.



A partir de ese momento, ha logrado enlazar cuatro victorias en la Liga Endesa y tres en la BCL, y en la actualidad solamente ha perdido un partido como local frente al Barça en la competición liguera.



El Kosner Baskonia llega a la cita en la novena posición de la clasificación de la Liga Endesa, con un balance de cuatro victorias y cinco derrotas, aunque tiene un partido menos, ya que la pasada jornada no pudo disputar su encuentro frente al Dreamland Gran Canaria debido al temporal que azotó la isla canaria.



Además, se presenta en el Martín Carpena en una mala racha, habiendo perdido tres de sus últimos cuatro duelos en la Liga Endesa, cayendo en el último instante ante el Valencia Basket (89-91).

Duelo de históricos



Los duelos entre el Unicaja y el Kosner Baskonia son de los más históricos de la Liga Endesa, ya que es el segundo equipo al que más veces se ha medido el equipo cajista en su historia, con 127 partidos oficiales en todas las competiciones.



Solo el Barça, con 148, supera al conjunto vitoriano, con el que la estadística es de 56 victorias y 71 derrotas.

En la fase regular de la Liga Endesa, son 74 duelos los disputados, con 38 victorias cajistas por 36 de los vitorianos. El balance en Málaga es también igualado, ya que son 20 triunfos por 16 derrotas.



De los últimos cinco partidos entre ambos, el Unicaja ha ganado los cuatro más recientes, siendo el último el disputado el curso pasado en el Carpena, con victoria por 94 a 73 en un choque en el que destacó el base Alberto Díaz (12 puntos, 3 asistencias, 18 de valoración).



Será un encuentro especial para el técnico del Unicaja, Ibon Navarro, natural de Vitoria, que se formó en las categorías inferiores del club vasco, con el que llegó a estar de ayudante en el banquillo del primer equipo y al que también dirigió como entrenador en la temporada 2014-15.



Ibon Navarro tiene la duda del ala-pívot Tyson Pérez, que se ha perdido los dos últimos encuentros por lesión.