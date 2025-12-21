90-93 | El Unicaja no puede con un Baskonia mermado y un Howard de otro planeta

Howard lanza a canasta el triple de la victoria del Baskonia en el Martín Carpena. acb Photo / Mariano Pozo

Las claves nuevo Generado con IA El Baskonia, con solo nueve jugadores, venció al Unicaja en Málaga por 90-93 gracias a una actuación estelar de Markus Howard, que anotó 30 puntos. El Unicaja llegó a tener una ventaja de 17 puntos en el tercer cuarto, pero no supo gestionar la renta y permitió la remontada visitante. Howard anotó 17 puntos en el último cuarto, incluyendo un triple sobre la bocina que selló la victoria para el Baskonia. Chris Duarte fue el máximo anotador del Unicaja con 23 puntos, pero su equipo se mostró errático y no pudo asegurar la victoria en casa.

El Baskonia se plantó este domingo en Málaga con sólo nueve jugadores y después de tres prórrogas contra el Barcelona en Euroliga. Pero traía en la convocatoria a uno que hacía por todos los que faltaban. Markus Howard, que castigó al Unicaja con 30 puntos, los tres últimos desde el triple sobre la bocina para cerrar el choque con un 90-93 duro para los malagueños.

El Unicaja llegó a ir ganando por diecisiete puntos durante el tercer cuarto, con Chris Duarte al mando de las operaciones. Pero el dominicano se sentó en el banquillo y se le apagó la luz a todo el equipo.

Una salida fulgurante en el último cuarto de los vitorianos igualó el choque y un último minuto a la altura de lo esperado en uno de los mejores jugadores del baloncesto europeo, Markus Howard -autor de los últimos trece puntos de su equipo-, impidió la victoria a los de Ibon Navarro, muy erráticos toda la noche.

Enfrente, además de Howard, Simmons y Luwawu-Cabarrot tiraron del carro de los de Galbiati, mientras que Duarte no tuvo quien lo secundara en las estadísticas anotadoras de los locales.

El choque empezó trabado, con muchos parones. Entre tanto, Howard fue calentando la mano hasta irse a los 9 puntos en el primer cuarto. Hubo descontrol, por momentos fue un correcalles, pero no un correcalles de los del gusto de Ibon.

Lo que sí fueron estos primeros diez minutos es vistoso por momentos, con intercambio de canastas con su punto de genialidad.

Así, el duelo se detuvo en el 25-23 al final de la primera manga.

En la reanudación del partido se mantuvo la tónica, con un juego muy trabado pero con el Unicaja llevando la iniciativa en el marcador. Kalinoski metía desde media distancia y Balcerowski se las tenía tiesas con Diop, o mejor Diop con todos los que se cruzaba.

Unicaja puso la máxima a falta de cuatro minutos para el descanso (40-32) en un momento de control del duelo. Le cerró casi todos los caminos al aro a Baskonia.

En ese tramo el partido cogió ritmo, sin interrupciones, y el Unicaja fue capaz de ir manteniendo la ventaja. Barreiro vivió momentos de inspiración y se erigía en el máximo anotador cajista hasta el momento con ocho puntos.

A falta de un minuto Duarte le dio al Carpena lo que se pide de él con un dos más uno ante Luwawu-Cabarrot (48-39).

La segunda falta de Alberto Díaz encendió al Carpena y a Ibon Navarro. Parece que robó el balón limpio de las manos de Cabarrot. El vitoriano sumó una técnica. Con 51-43 y una pitada tremenda a los árbitros se fue el choque al descanso.

Chris Duarte durante el Unicaja vs. Baskonia de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

Howard, 17 puntos en el último cuarto

El Unicaja se fue de salida a un más doce (55-43). Galbiati tuvo que pedir tiempo muerto sólo dos minutos después de reanudarse el partido. Duarte elevó la ventaja a catorce tras dos tiros libres (57-43).

El dominicano era el dueño y señor del choque. Sumó hasta ese momento 17 puntos después de un triple y una asistencia a Balcerowski que continuaron estableciendo máximas (62-45).

El único problema en ese momento era que el pívot polaco cometió la cuarta falta con más de dieciséis minutos por delante.

Baskonia fue recortando puntos de la mano de su mejor hombre hasta ese momento, Luwawu-Cabarrot, a la altura de Duarte en el partido. Aunque Tillie se inventó una jugada de cuatro puntos. Recibió falta al lanzar un triple, anotó los dos primeros tiros y en el tercero agarró el rebote tras dar en el aro y metió la canasta. (71-57).

Aunque al Unicaja se le estaban apagando las luces en ataque. El aro no era igual de grande que lo estaba siendo para Duarte, sentado en el banquillo. Howard redujo a nueve puntos la ventaja cajista desde el tiro libre. Tillie respondió desde el triple.

El Unicaja mantuvo la renta por encima de los diez puntos antes del último cuarto (76-65). Tres triples consecutivos de Baskonia (Simmons, Frisch y Howard) dieron al traste con todo el trabajo previo del conjunto malagueño. 76-74 en un minuto y medio.

Una falta y una técnica de Radzevicius colocaron al Unicaja en bonus a falta de 6:54. El partido se convirtió en batalla. Balcerowski aplastó el aro antes de cometer la quinta falta y dejar el duelo con un 81-77. El duelo entró en las precipitaciones de ambos conjuntos.

Duarte estiró algo más la ventaja con un triple inverosímil que levantó al pabellón. Pero no hubo continuidad a ese momento y no se marchó el Unicaja. Que además no gestionó bien el bonus.

El partido estaba en el alambre. 86-84 a falta de 2:35. La pelota no volvió a tocar la red hasta que faltaban 1:02 minutos. Howard se sacó un dos más uno para poner por delante a Baskonia (86-87). El Unicaja estaba negado.

Y Howard en trance para dominar el último del partido. Otro dos más uno ponía el 88-90 a falta de 27 segundos. Duarte igualó de nuevo a 90 desde el tiro libre.

Pero el final estaba escrito. Howard -diecisiete puntos en el último cuarto- se jugó la última posesión, se fue arriba, se cayó, casi se le escapó el balón, pero lo cogió, volvió a ponerse de pie para lanzar sobre la bocina y poner el 90-93.

Mala tarde para Unicaja, que deja pasar una buena oportunidad de dejar amarrada la Copa del Rey antes de visitar al Real Madrid y recibir al Joventut para cerrar 2025.

Ficha técnica:

90- Unicaja (25+26+25+14): Perry (4), Kalinoski (7), Barreiro (8), Webb III (5), Balcerowski (6) -quinteto inicial- Díaz (5), Tillie (12), Sulejmanovic (3), Duarte (23), Audige (2), Rubit (9), Tyson Pérez (6).

93- Kosner Baskonia (23+20+22+28): Villar (4), Simmons (18), Radzevicius (0), Frisch (7), Diop (5) -quinteto inicial- Howard (30), Diakite (7), Omoruyi (2), Luwawu-Cabarrot (20).

Árbitros: Carlos Peruga, Carlos Cortés y Fabio Fernández. Eliminado por faltas Olek Balcerowski, de Unicaja, y Gytis Radzevicius, de Baskonia.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 11 de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 9.522 espectadores. EFE