73-89 | El Unicaja gana al Filou Oostende y ya es equipo del Round 16 de la BCL

Alberto Díaz durante el partido del Unicaja contra Filou Oostende en Bélgica BCL

El Unicaja, con los números en la mano, ya es equipo del Round-16 de la Basketball Champions League (BCL) tras ganar en Bélgica a Filou Oostende por 73-89 que le supone un cinco de cinco en esta fase regular de la competición. 30 victorias en los 31 últimos partidos. Ahí es nada.

El partido sirvió para ver los primeros minutos de Augustine Rubit de verde y morado, para comprobar los progresos de Audige y para que Castañeda sumara más minutos como cajista.

Perry, Tillie y Tyson Pérez se quedaron en Málaga. No se quedó Jonathan Barreiro, MVP de los malagueños con 13 puntos y 15 de valoración en una anotación muy repartida entre todos los actores de Ibon Navarro. Balcerowski también llegó a los 13 puntos.

El conjunto belga, con un rosco en su casillero de victorias, le sostuvo el pulso al Unicaja en el primer cuarto y también en el segundo.

Aunque siempre con el campeón por delante, que se fue a los vestuarios con un 34-40 con Olek Balcerowski como el jugador más destacado de los de Ibon Navarro.

Tras el descanso el Unicaja elevó la renta hasta los doce puntos en algunos tramos del encuentro, pero los locales recortaron hasta un menos seis que obligó al Unicaja a no bajar la guardia. Lo hizo especialmente desde el rebote (40 capturas).

En el último cuarto emergió Barreiro con nueve puntos y el Unicaja terminó de romper un partido en el que Castañeda tuvo mucho protagonismo, con veintidós minutos en pista, el que más de los malagueños. Anotó doce puntos, dos triples incluidos (7 de 25 firmó el Unicaja). Salió en el quinteto inicial.

Audige aportó 7 puntos en casi veintiún minutos y Rubit se quedó con 5 en algo más de diez minutos en su debut.

Ahora al Unicaja le queda el trámite contra Karditsa en el Martín Carpena, sin nada en juego, pero intratable en la competición en la que vuelve a ser gran favorito.

Ficha técnica:



73- Filou Oostende (16+18+22+17): Yaacov (6), Buysse (2), Mennes (5), Gillet (22), Bratanovic (8) -quinteto inicial-, Estrada (10), T’Joncke (0), Melson (7), Fiedler (10), Sylla (3), Gustavson (0).



89- Unicaja (19+21+25+24): Castañeda (12), Kalinoski (3), Audige (7), Webb III (9), Balcerowski (13) -quinteto inicial-, Díaz (5), Duarte (8), Djedovic (7), Barreiro (13), Sulejmanovic (7), Rubit (5), Butajevas (0).



Árbitros: Martin Vulic, Martin Horozov y Andris Aunkrogers. Eliminado por faltas Haris Bratanovic, de Filou Oostende.



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el COREtec Dôme de Oostende (Bélgica).