77-83 | Un Unicaja muy errático de cara al aro cae frente al Barcelona en el Carpena

Shengelia durante el Unicaja vs. FC Barcelona de la Liga Endesa acb Photo / Mariano Pozo

El Unicaja firmó su primera derrota de la temporada regular de la ACB contra el FC Barcelona por 77-83. Pero demostró, en plena fase de construcción, que volverá a ser un hueso muy duro de roer para los grandes favoritos de la competición, los transatlánticos.

Los de Ibon Navarro se engancharon varias veces al partido cuando el cuadro blaugrana amagaba con irse y no doblaron la mano hasta a falta de veinte segundos para el final.

Una secuencia horrorosa en el triple, con un 5 de 33, y bajos números de anotación, con tres jugadores en once puntos pero ninguno con más, condenaron al Unicaja.

Punter y, sobre todo Shengelia en la pintura, cocinaron la primera victoria del Barcelona en la liga.

La ráfaga de salida de Clyburn, con dos triples altísimos -antes había fallado otro- puso el listón alto para el Unicaja. Lo elevó aun más otro triple de Punter desde su casa. Un Barcelona dominador como se vio la temporada pasada en el Carpena.

El Barcelona encontró muchas vías de anotación abiertas en la primera manga, mientras que al Unicaja le costó un mundo encontrar siquiera opciones de tiro.

Solo Tillie encendió la mecha a falta de dos minutos. Y por ahí apretó algo el marcador cuando los de Peñarroya apuntaban a elevar la renta por encima de diez puntos. 18-22 tras los primeros diez minutos.

El de esos minutos era un Barcelona con jugadores de la temporada pasada. Con los nuevos -Clyburn y Shengelia especialmente- más Punter, hizo daño.

Perry irrumpió en escena, de verdad, al poco de empezar el segundo cuarto con un 3+1 que sirvió para igualar a 24. Y Barreiro, desde la línea, puso por delante a los verde y morados (27-26).

En un rifirrafe entre Duarte y Punter, el dominicano se cargó de tres faltas. Punter se llevó una técnica. Kalinoski encestó y Punter falló sus dos tiros.

El Unicaja no estaba del todo fino de cara al aro y el Barcelona volvió a irse tras un parcial de 0-7 antes de que Ibon Navarro pidiese tiempo muerto (28-33).

Pero es bravo también este Unicaja en construcción. 32-33 y a parar de nuevo tras un reverso espectacular de Webb III.

Enfrente estaba Shengelia, que le ganó dos mano a mano a Tyson Pérez debajo de la canasta para otra minibrecha de cinco puntos (32-37).

El Unicaja continuó negado de cara al aro, fallando triples, hasta el descanso (34-39). Todo por decidir.

Chris Duarte durante el Unicaja vs. FC Barcelona acb Photo / Mariano Pozo

Se compitió hasta el final

El choque cogió velocidad tras el descanso, pero con un Barcelona muy inspirado de cara a canasta que castigó al Unicaja, que pudo correr como le gusta pero sin ejecutar.

Los blaugrana alcanzaron la máxima con un +10 (39-49) a falta de 6:30 para el final del tercer cuarto. Un triple de Kravish y una contra de Tyson Pérez devolvieron al Unicaja al choque (46-51).

Una secuencia de triples fallados por Duarte (0 puntos tras 26 minutos de partido, 2 al final) levantaron el runrún en la grada. Fue un tramo que el Barcelona aprovechó para abrir brecha de nuevo (46-55).

Djedovic asumió los galones cuando peor le iba a su equipo para sostener al Unicaja en el duelo, que redujo a un 55-59 a falta de una posesión, que el Barcelona peleó con sangre para un 2+1 de Parra y 57-62 para encarar el último cuarto.

Un 4-0 de salida estrechó al 61-62 y el Unicaja falló para ponerse por delante. El nivel defensivo del partido era elevado, también el de desacierto. Había que pelear cada canasta. Sulejmanovic igualó a 63. Pero el 5 de 28 en triples estaba condenando al Unicaja.

El partido se volvió duro, tosco, y ahí el Unicaja miró a los ojos al Barcelona. Los últimos cinco minutos los encaró con un 67-68, dominando el rebote en ataque. A Peñarroya se lo llevaron los demonios y a la grada con los árbitros.

El Barcelona iba a los tiros libres a falta de tres minutos y medio. Eso condicionó los últimos minutos, con Shengelia haciendo muchísimo daño.

Un robo de Clyburn complicó el partido con un 73-78 a falta de dos minutos. Nada con lo que pueda este Unicaja, que volvió al 77-78. Con un minuto por jugar. Punter martilleó desde la bombilla y Duarte mandó al aro otro triple.

Una sucesión de errores del Barcelona desde el tiro libre y del Unicaja enjaulado sellaron el partido con un 77-83 para los blaugrana. El Unicaja sigue estando cerca de los cocos, aunque esta vez cayó cruz.

Consulta todas las estadísticas del partido.