55-72 | El Unicaja se toma en serio el trámite en Grecia para ganar a Karditsa

Al Unicaja le han bastado dos partidos para colocarse líder del Grupo G de la Basketball Champions League. Ganó con claridad en Grecia a Karditsa (55-72) en un partido sin concesiones de los de Ibon Navarro.

Un partido que le sirve al Unicaja para hacer un pleno de dos de dos en la competición en la que defiende la corona y a Ibon Navarro para continuar con el rodaje de sus jugadores y afinando la maquinaria haciendo probaturas.

Pero de momento, pleno de victorias en ACB y BCL mientras se sigue construyendo.

Esta vez el que se quedó en Málaga fue Olek Balcerowski después de su gran actuación en el Gran Canaria Arena.

El 2-0 fue la máxima y única ventaja que el Unicaja le dejó al conjunto griego. Los malagueños entraron al partido sin contemplaciones.

La de Karditsa no es una pista caliente como lo que se espera en el baloncesto griego, y el Unicaja puso el piloto automático para el 11-23 al final del primer cuarto.

No fue un partido de grandes porcentajes. De hecho, el duelo finalizó con un empate a 39 rebotes por cada equipo, pero se impuso la calidad de la plantilla cajista, que ya en el descanso se fue ganando de 20 puntos.

El MVP cajista fue Tyler Kalinoski con 12 puntos y un 17 de valoración. Fue el único malagueño que pasó de la decena de puntos en un duelo coral del Unicaja en el que cada uno fue sumando su grano de arena.

James Webb III durante el Karditsa vs. Unicaja de la BCL BCL

El Unicaja bajó un punto el nivel anotador tras el descanso, sin pasar de los 16 puntos en cada uno de los cuartos. De hecho, en la última manga los griegos se impusieron con un parcial de 21 a 16. Pero la renta de los cajistas siempre fue cómoda y nunca hubo partido.

El 55-72 refleja la comodidad con la que el Unicaja llevó un partido que le sirve para ser líder en solitario y empezar a encarrilar su pase al Round-16 de la BCL.