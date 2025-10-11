72-81| El Unicaja enseña músculo y gana en Gran Canaria

El Unicaja Málaga rompió su particular maleficio con el Gran Canaria Arena tras vencer al Dreamland en una gran segunda parte donde consiguió darle la vuelta al partido y vencer por 72-81 a un equipo amarillo que se derrumbó ante sus discretos porcentajes en el tiro libre (12 lanzamientos fallados) y en el triple (36%).

De hecho, el equipo andaluz llevaba cinco años encajando derrotas en el feudo de Siete Palmas. La cifra se hace incluso más redonda con el hecho de que, desde que jugaba el equipo claretiano en el Arena apenas había sumado 2 victorias de 12 visitas y que, además, el técnico Ibón Navarro, no había ganado aún en la isla como entrenador rival del Gran Canaria.

Olek Balcerowski, con 17 puntos, 4 rebotes y 26 de valoración, fue el principal verdugo de los locales, que encontraron en el francés Louis Labeyrie su principal referencia en este encuentro gracias a sus 16 puntos, 5 rebotes y 19 de valoración.

Los cajistas tomaron la iniciativa en los primeros compases, con canastas de Balcerowski y Webb, aderezado con dos tiros libres de Tyson Pérez que ponían en vanguardia a los visitantes (4-7).

Un segundo triple de Labeyrie puso por delante a los amarillos (8-7), pero fue un arreón fugaz. El encuentro pasó a un continuo intercambio de golpes en el que entraron a escena Kuath y Wong, por parte de los isleños, y Kravish y Perry, entre los andaluces (13-13).

No obstante, en un minuto de efervescencia claretiana, Samar y Angola se sacaron de la manga un 8-0 de parcial que propició el primer tiempo muerto de Ibon Navarro (21-13).

Díaz maquilló la derrama con un triple, aunque Angola la afiló ligeramente para cerrar el primer cuarto con 22-16.

En el segundo acto, el examarillo Balcerowski tomó las riendas del Unicaja y redujo la diferencia a solo dos puntos, merced a un 2-8 de parcial (24-22).

El equipo de Lakovic se había atascado en el tiro exterior, su talón de Aquiles en las dos últimas campañas, hasta que el veterano pívot americano Mike Tobey terminó con la sequía con un triple liberado tras bloqueo y un mate posterior producto de un pick and roll con Angola (29-22).

Aquello fue un nuevo de inflexión, ya que el Unicaja, de acariciar la igualada en el electrónico pasó de golpe a encajar un 10-2 de parcial, con una nueva pausa táctica de Navarro (34-24).

De poco sirvió la parada técnica, ya que Angola y Tobey siguieron en su particular despliegue ofensivo, al que se animó Brussino, finalizando la primera parte con un elocuente 41-27.

En la reanudación, Balcerowski volvió a carga erosionando la pintura amarilla, sumándose a la causa tanto Perry como Chris Duarte para reducir la derrama a ocho puntos (44-36) en poco más de dos minutos.

Llegó el tiempo muerto de rigor de Lakovic, aunque el Unicaja siguió con velocidad de crucero. Ahora era Perry quien asumía la batuta malagueña, cambiando el panorama del encuentro junto con Kalinoski (48-47). Díaz, desde los tiros libres, aprovechó una inocente falta de Kuath desde el perímetro para darle definitivamente la vuelta al choque (48-50).

Labeyrie volvió a dar réplica con un triple (51-50), pero una falta de Angola, aderezada por una técnica de Salvó, volvió a poner en vanguardia al equipo cajista, que puso tierra de por medio a la finalización del tercer cuarto (56-61).

La cosa no mejoró para los isleños en el inicio del último periodo, ya que Webb siguió anotando desde el exterior, mientras los porcentajes de tiro del Granca seguían resintiéndose con el paso de los minutos (58-66 a 7:25 para el final).

No obstante, Labeyrie despertó a los grancanarios y con su muñeca metió de lleno a su equipo en el partido (65-68). Pero cuando parecía revivir el encuentro con un desenlace con una dosis extra de emoción, Tillie borró de un plumazo las ilusiones isleñas (65-76) a lo que también contribuyó el pésimo acierto desde la línea de personal de los pupilos de Lakovic.

Un mate con tiro libre adicional de Brussino y otro machaque de Kuath sirvieron de órdago canario a menos de minuto y medio para la conclusión (70-76), pero fue insuficiente. Al final el Unicaja pasó el rodillo y se llevó un triunfo balsámico (72-81).

Ficha técnica:

72. Dreamland Gran Canaria (22+19+15+16): Albicy (4), Wong (7), Brussino (12), Labeyrie (16) y Tobey (14) -quinteto titular-; Kuath (4), Samar (5), Angola (10), Pelos (-), Salvó (-) y Maniema (-).

Entrenador: Jaka Lakovic.

81. Unicaja Málaga (16+11+34+20): Pérez (7), Balcerowski (17), Webb (9), Duarte (8) y Perry (8) -quinteto titular-; Kalinoski (4), Barreiro (2), Díaz (9), Kravish (6), Tillie (11), Castañeda (-) y Sulejmanovic (-).

Entrenador: Ibon Navarro.

Árbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por personales al amarillo Kur Kuath.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Gran Canaria Arena ante 7.233 espectadores. EFE