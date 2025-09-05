El Unicaja debuta contra en el Trofeo Costa del Sol contra el Alba Berlín

El Unicaja abre este viernes el XIV Torneo Costa del Sol en el Pabellón Paco Aguilar de Vélez-Málaga, frente a un histórico del baloncesto europeo, el Alba Berlín.

El partido se disputará a partir de las 20:00 horas (101TV). Será la segunda vez que el Alba Berlín dispute el torneo malagueño, ya consolidado como uno de los mejores de la pretemporada de Europa.

El evento cuenta con el patrocinio de la Diputación de Málaga a través de Turismo Costa del Sol y del programa Málaga Compite.

Será el segundo encuentro de pretemporada del Unicaja tras el II Memorial Javier Imbroda de Melilla el pasado domingo, que acabó con victoria 59 a 77 frente al Melilla Baloncesto.

El rival del Unicaja es un Alba Berlín que es un clásico del baloncesto europeo y uno de los dos clubes más importantes de Alemania. En su palmarés hay 11 Bundesligas, 11 Copas de Alemania, 4 Supercopas de Alemania y 1 Copa Korac.

El Alba Berlín jugará esta temporada en la BCL tras varios años en la Euroliga. De hecho, el conjunto germano es la principal novedad de la competición europea de la que el Unicaja es vigente campeón.

En cuanto a su plantilla y estructura técnica, Alba Berlín tiene un marcado sello español que imprimen desde el banquillo el técnico Pedro Calles e Himar Ojeda desde la dirección deportiva.

Un rival clásico

Unicaja y Alba Berlín se han visto las caras en quince ocasiones, con un balance de 9 victorias y 6 derrotas en Copa Korac, Euroliga y Eurocup.

El torneo continuará el sábado con el duelo entre el conjunto alemán y el Real Madrid en el Palacio San Miguel de Torremolinos a partir de las 20:00 horas.

El domingo será la traca final con el Unicaja vs. Real Madrid en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Un Real Madrid a las órdenes del ya exseleccionador Sergio Scariolo.

Las entradas para el duelo con el conjunto blanco se pueden comprar en este enlace por un precio de 8 euros.