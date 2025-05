Ibon Navarro: "Si no ganábamos por lo civil, teníamos que ganar por lo criminal"

El entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, destacó que, pese a “no tener el día” en el acierto exterior, su equipo tuvo la capacidad de saber sufrir para ganar al AEK de Atenas (65-71) y acceder a la final de Liga de Campeones FIBA de este domingo, que jugarán ante el Galatasaray turco. Una cita en la que están, "por lo civil o por lo criminal".



Para Ibon Navarro “ha habido muchas victorias meritorias”, pero esta, “por el ambiente, la atmósfera y el rival, que ha hecho gran partido”, es una de las más importantes desde que es técnico del club malagueño.



Según el preparador vasco, el partido tuvo “mucha tensión” y el Unicaja acusó la falta de acierto exterior (8 de 34 en triples), pero “el equipo se ha agarrado y sabe sufrir, y ese sufrimiento fuera de casa es lo que nos ha llevado a ganar en la cancha más difícil”.



“Si no ganábamos por lo civil, teníamos que ganar por lo criminal. No era nuestro día, tuvimos porcentajes altísimos, fallamos tiros relativamente sencillos, pero no podíamos frustrarnos y había que asumirlo”, añadió en su análisis postpartido, en la sala de prensa del pabellón Sunel Arena de Atenas.



Navarro incidió en el rebote ofensivo y los robos de balón como punto de inflexión para darle la vuelta al marcador en la recta final: “Hicimos 18 rebotes de ataque y provocamos nueve pérdidas en el último cuarto, Tyson Carter ha conseguido cuatro recuperaciones consecutivas. Esto es lo que hemos entendido todos que tenemos que hacer”, apuntó.



Unicaja buscará este domingo (19.00 horas) su cuarto título de la temporada frente al Galatasaray, verdugo de La Laguna Tenerife en la otra semifinal. Sobre los turcos, Ibon subrayó su potencial: “Es el mejor equipo y el más físico que nos hemos encontrado en esta BCL, tienen un potencial tremendo y están muy bien entrenados. Será especialmente difícil para nosotros”.