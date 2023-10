Unicaja-Breogán, el segundo mejor ataque contra la mejor defensa de la liga

El Martín Carpena de Málaga acoge este sábado un duelo de altura entre el segundo mejor ataque de la liga Endesa, el Unicaja con una media de 90,17 puntos por encuentro, y la mejor de la defensa de la competición, la de un Río Breogán que ha encajado una media de 77,2 puntos en las seis primeras jornadas.

El Unicaja llega lanzado al partido tras encadenar cuatro victorias entre la competición doméstica y la Liga de Campeones, con Kendrick Perry, Dylan Osetkowski y Tyson Carter promediando más de diez puntos por partido, y Nihad Djedovic y Kameron Taylor muy cerca de esa barrera.

Ese potencial ofensivo de los malagueños supondrá un enorme desafío para un Breogán que está pagando caro en este arranque de curso la plaga de lesiones que ha sufrido, con el suizo Anthony Polite, el croata Toni Nakic y Sergi García lesionados, a lo que hay que unir las bajas del esloveno Zan Mark Sisko y el griego Agravanis, que rescindieron sus contratos con la entidad antes de tiempo.

Pero el técnico Veljko Mrsic no quiere excusas. Su equipo está en descenso con un balance de una victoria y cinco derrotas, por lo que el margen de error se ha reducido al máximo, sobre todo porque a medida que avance la temporada la exigencia será mayor por su participación en la liga de Campeones.

"El Río Breogán tiene jugadores que no están en sus números habituales"

El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, alertó de que el Río Breogán, rival el sábado en el Palacio Martín Carpena, "es un equipo con un porcentaje de tiro anormalmente bajo" y destacó que "tienen jugadores que no están en sus números habituales".



El entrenador vitoriano alabó al conjunto gallego y dijo que "está haciendo un gran trabajo" y que por ello "va a hacer trabajar mucho porque es una de las mejores defensas de la Liga".



"Vamos a necesitar un gran trabajo atrás para poder correr y ese es nuestro trabajo. Honestamente creo que la clasificación del Breogán es irreal con las bajas de Sisko o Momiro, que se va a convertir en un jugador de nivel".



El entrenador del Unicaja recordó que el rival "esta semana que no ha tenido partido europeo con lo que llegara más fresco", y también se refirió a las declaraciones que realizó después del partido de la pasada jornada de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL), el martes como local ante el Le Mans francés, donde señaló la falta de concentración del equipo.



"Lo que pasó el otro día es normal, que después de 48 horas sin descansar hayan jugado así. Hay que valorar que el partido lo ganamos y había que ganarlo. Somos un equipo que damos muchas vueltas a las cosas y a esto le dimos muchas vueltas, no conseguimos lo que buscamos y no dimos con la receta para que no pasara lo que pasó", subrayó.



Sobre el base montenegrino Kendrick Perry, que es duda para partido por un problema físico, relató que "se dio dos golpes en el hombro contra Le Mans y el jueves no entrenó y hoy tampoco. Si no está en buenas condiciones, se convocará a Mario Saint Supéry".