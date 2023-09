Alberto Díaz tras su renovación con el Unicaja de Málaga: "Quizá sea acabar mi carrera en el club que amo"

Tras la participación de la Selección española en el Mundial, se ha hecho oficial una de las noticias más esperadas en Málaga. Alberto Díaz renueva con el Unicaja por cinco temporadas, hasta 2028. El base malagueño, en rueda de prensa, ha dejado que claro que jamás se ha visto fuera del club.

"Todo lo que se ha generado en torno a mi salida han sido meros rumores. Nunca me ha llegado nada firme ni nada que tuviese que plantearme. Han sido especulaciones. En ningún momento me he visto fuera", ha dicho en malagueño.

Díaz ha negado además que haya recibido alguna oferta o llamada desde la capital, como se ha rumoreado. "Nunca he tenido nada del Real Madrid. Si ha habido algo o alguna pregunta, agradezco que haya mostrado interés, porque es un club impresionante", ha asegurado, resaltando a su vez la importancia que tiene firmar un contrato como el que acaba de sellar con el Unicaja, que está destinado a ser su club de por vida.

"En los tiempos que corren un contrato de larga duración como el mío no se ve, y quiero agradecerlo porque como jugador es una responsabilidad y un orgullo que cuenten conmigo para un tiempo tan largo en un mundo deportivo en el que todo puede cambiar muy rápido. Queda Alberto para rato", ha ironizado.

Para el malagueño, las negociaciones para llegar hasta él no han sido más que un "buen síntoma de lo cómodo" que está en el club. "Aunque parezca que ha sido muy largo en el tiempo, hemos estado muy tranquilos", ha afirmando, agradeciendo al mismo tiempo "el apoyo que me han dado dentro y fuera de la pista".

El jugador es consciente de la relevancia que tiene el contrato para su trayectoria. "Ahora soy un veterano en la plantilla y en el equipo, y ha sido una decisión importante porque quizá sea acabar mi carrera en el club que quiero y que amo, y por ello le das más vueltas", ha reflexionado.

Díaz ha asegurado que el Unicaja "como club, como estamento, Fundación, Banco... han hecho todo lo que han podido para que yo me sintiese cómodo, y lo he sentido así". "Es una situación que he meditado mucho, pero tenía claro que quería estar aquí", ha confirmado.

Este paso lo coloca aún más si cabe como toda una leyenda en el equipo, lo que le pone todo un reto por delante. "Como niño he vivido la generación de Berni Rodríguez y Carlos Cabezas. Siempre han sido los referentes aquí en Málaga y uno sueña con estar a esa altura o representar al club de esa manera. Creo que lo puedo conseguir, estoy en ello", ha dicho.

De la misma forma, consciente de sus éxitos pero con toda la humildad del mundo, el malagueño ha trasladado un mensaje a todos los jóvenes que ven en él un ejemplo: "Con trabajo e ilusión todo se puede conseguir". "Y si puedo ser un espejo para los más jóvenes, para que vean que se puede dar el paso al primer equipo y luchar con tu ciudad y tu equipo, pues mucho mejor”, ha finalizado.

