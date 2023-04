Vendaval blanquiazul en el Carpena (78-69)

Kendrick Perry durante el Unicaja de Málaga vs. Joventut de Badalona Liga Endesa

El Unicaja de Málaga no tiene techo. Al menos hasta ahora. En un partido clave para afianzar la quinta plaza en la clasificación y seguir peleando por la cuarta, ha derrotado al Joventut de Badalona por 78-69, pasando por encima de la Penya durante todo el choque, en el que el conjunto cajista ha mostrado su apoyo al Málaga CF jugando con una camiseta con los colores blanquiazules. Con ellos, y con Kendrick Perry, también ha sido un vendaval durante todo el partido.

Era un encuentro con aroma de playoff, los de Badalona son sextos, y el Unicaja salió enchufado desde el principio en un Martín Carpena a rebosar. Los de Ibon Navarro han conseguido alistar a filas a toda la afición cajista para dirimir el final de la temporada, donde el Unicaja llega como un ciclón. Esta esta la novena victoria consecutiva entre Liga Endesa y BCL.

En el primer cuarto, el Joventut aguantó la intensidad del Unicaja, arropado por un Palacio de los Deportes casi a rebosar con 10.102 aficionados que vistieron de blanquiazul en apoyo al Málaga CF, que está jugándose la permanencia en LaLiga Smartbank.



El Unicaja tenía la obligación de exprimir el minutaje de Kendrick Perry y Tyson Carter como base y escolta, y volvió a demostrar que tiene una rotación amplia que casi hizo olvidar a Alberto Díaz, lesionado aún de un tobillo, y Darío Brizuela, con dolencias de rodilla.



Los locales se adelantaron en los primeros diez minutos con un 4/8 en triples que inclinó la balanza (20-15). Fue el primer aviso de lo que vendría después, en uno de esos parciales demoledores del Unicaja, que con un rápido 10-0 se colocó 15 puntos arriba antes de llegar a la mitad del segundo cuarto.



Ibon Navarro, que cumplió este domingo 47 años, movió fichas en cuanto vio que el Joventut pretendía volver tan pronto como fuese al partido con el dominio de las alturas de Ante Tomic, que se puso con 14 puntos antes del descanso.



El Unicaja jugó cómodo con Dylan Osetkowski y Kendrick Perry muy acertados y con piezas necesarias para el engranaje defensivo y el rebote como Barreiro, Djedovic o incluso Kalinoski, escolta capaz de rebotear como un ala-pívot.



El cuadro de Badalona estaba incómodo ante el entramado defensivo local, aunque estar por debajo del 40 por ciento en tiros de campo fue un lastre, además de llevar en el tercer cuarto el triple de pérdidas que su rival (4-12). Contra esa inconsistencia, al Unicaja le fue más sencillo seguir rompiendo el marcador, que se fue al 62-48 (minuto 30).



Carles Durán volvió a dar alas a Joel Parra, el jugador todoterreno, y la Penya empezó a opositar a la remontada sin tener nada que perder. El Unicaja, cuando vio a su perseguidor por el retrovisor (66-59), mejoró con los actores de reparto David Kravish y Melvin Ejim apareciendo por la pintura.



Los 11 puntos de Ellenson, los 14 de Kyle Guy y los 26 del máximo anotador del partido, Ante Tomic, no frenaron la capacidad de polivalencia anotadora del Unicaja, que mantuvo su férrea defensa para dañar a campo abierto y quedarse con una victoria que lo posiciona como candidato a ser cabeza de serie en la fase final de Liga Endesa.



Ficha técnica:



78 - Unicaja (20+16+26+16): Perry (17), Djedovic (6), Barreiro (8), Kravish (9), Thomas (4) -quinteto inicial-, Ejim (7), Carter (6), Kalinoski (7), Sima (7), Osetkowski (7).



69 - Joventut Badalona (15+10+23+21): Feliz (5), Ellenson (11), Parra (4), Kraag (0), Tomic (26) -quinteto inicial- Brodziansky (5), Vives (4), Busquets (0), Guy (14), Birgander (0).



Árbitros: Fernando Calatrava, Rafael Serrano y Carlos Merino.



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 de la Liga Endesa disputado en el Pabellón José María Martín Carpena ante 10.102 espectadores.

