La Fiscalía solicita 14 años de cárcel para el jeque y sus tres hijos por la gestión del club, que continúa bajo administración concursal desde hace más de seis años.

La justicia denegó a principios de noviembre la petición de libertad provisional bajo fianza presentada por los letrados de Rakan Al Thani.

Rakan Al Thani permanece en la prisión de Soto del Real desde octubre por presuntos delitos de apropiación indebida y administración desleal en el Málaga CF.

El jeque Abdullah Al Thani desconfía de la estrategia procesal del bufete Choclán y baraja cambiar la defensa jurídica de su hijo Rakan.

Rakan Al Thani, uno de los hijos del jeque Abdullah Al Thani, está en la prisión de Soto del Real desde octubre por la gestión del Málaga CF.

Empezó con un abogado de oficio y posteriormente fichó para su defensa al prestigioso bufete de abogados Choclán, encargándose del caso el letrado Javier Velasco.

Fuentes próximas al caso señalan a EL ESPAÑOL de Málaga que el jeque está barajando cambiar la defensa de su hijo y dársela a otro despacho.

Según indican estas fuentes, Al Thani "desconfía" de la estrategia procesal llevada a cabo por los letrados que representan a su hijo.

Tampoco le ha gustado, según estas fuentes, que se hayan filtrado escritos procesales y la difusión de la noticia por parte de Choclán de la contratación de sus servicios.

En Málaga son bien conocidos los cambios de humor del jeque y las dudas que genera cualquier acción realizada por Al Thani. De hecho, está en busca y captura por la negligente gestión del Málaga CF, que ha provocado que el club lleve más de seis años con un administrador concursal.

Rakan Al Thani fue detenido el 12 de septiembre en el aeropuerto de Munich y extraditado a España.

El 8 de octubre el juzgado de Instrucción número 14 de Málaga decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por los delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga.

El único que está en la cárcel, de momento, es Rakan. Su defensa solicitó a principios de noviembre su puesta en libertad provisional con medidas cautelares como una fianza, la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas ante el juzgado. Pero fue denegada.