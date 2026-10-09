Prisión sin fianza para Rakan Al-Thani

Rakan Al-Thani, a la derecha de la imagen, junto a sus hermanos Nayef y Nasser. Instagram

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LO ESENCIAL Las claves La jueza María de los Ángeles Ruiz González decretó prisión provisional comunicada y sin fianza para Rakan Al-Thani por su gestión en el Málaga CF. El hijo del jeque Al-Thani fue extraditado a España desde Berlín, donde había sido detenido el pasado 12 de septiembre antes de tomar un vuelo a Dubái. El Ministerio Fiscal, el Ayuntamiento de Málaga y la APA solicitaron la prisión para Rakan, mientras que BlueBay pidió su libertad con medidas cautelares. Rakan se declaró inocente de los cargos de presunta apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos que se le imputan.

La jueza María de los Ángeles Ruiz González, instructora del caso de los supuestos delitos de la familia Al-Thani en su etapa al frente del Málaga CF, decretó la prisión provisional para Rakan, uno de los hijos del jeque, después de la declaración telemática de este jueves desde los juzgados de Madrid.

Rakan fue detenido en Berlín el pasado 12 de septiembre cuando iba a tomar un vuelo a Dubai. Desde entonces permaneció detenido en el país germano hasta este jueves, que llegó a España para declarar. Ahora, dormirá en la prisión de Soto del Real hasta que llegue un nuevo capítulo de este culebrón.

Tras la declaración de este jueves, el Ministerio Fiscal, la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga CF y el Ayuntamiento han solicitado prisión provisional comunicada y sin fianza para Rakan Al-Thani, hijo del jeque catarí dueño del club, después de que declarara este jueves por videoconferencia desde los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid por su gestión y la de su familia.

En esta comparecencia vía telemática, en la que han participado todas las partes personas en la causa contra el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, el citado Rakan, Nasser y Nayet, la empresa BlueBay, vinculada al accionariado del Málaga CF, ha pedido su puesta en libertad con la imposición de distintas medidas cautelares.

Este hijo del jeque Al-Thani, añadieron las fuentes, se ha declarado "inocente" de los cargos que se le imputan: presunta apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante la etapa de gobierno del Málaga CF.