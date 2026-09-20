1-0 | Al Málaga CF tampoco le vale con competir

Iván Azón en el momento de batir a Alfonso Herrero en la derrota del Málaga CF en Getafe LaLiga

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Las claves Generado con IA El Málaga CF cayó 1-0 ante el Getafe en el Coliseum, encadenando otra derrota y sigue sin conocer la victoria en Primera División. El equipo de Funes resistió la presión del Getafe durante buena parte del partido, pero una cadena de errores defensivos permitió el gol decisivo de Iván Azón en el minuto 86. El VAR anuló un gol de Dotor por fuera de juego, frustrando el intento del Málaga de adelantarse en el marcador. El Málaga se va al parón como colista, con problemas de contundencia defensiva y falta de remate a portería, evidenciando sus dificultades para competir al máximo nivel.

Getafe 1

0 Málaga

Al Málaga CF tampoco le da cuando compite. No lo hizo contra el Villarreal, pero sí en el Coliseum contra el Getafe. Resistió el bombardeo, domó al rival cuando pudo, pero una cadena de errores en defensa, con una falta de contundencia alarmante, condenan de nuevo al equipo de Funes, que se va al parón colista, sin victorias, y con la sensación de que está muy lejos de ganar un partido.

Hay poco que reprocharle al equipo de Funes, que aceptó el reto del Getafe, resistió el bombardeo al que lo sometió el escuadrón de Bordalás, pero cuando mejor estaba un zarpazo de Azón, con varios jugadores del Málaga incapaces de frenar la jugada, le vuelven a demostrar la realidad de la Primera División al imberbe equipo malaguista.

Ahora hay dos semanas para pensar, para trabajar, pero interiorizar que la contundencia es innegociable. Y que también hay que disparar más a puerta, pensárselo menos, sobre todo con equipos tan herméticos.

El entrenador de Loja movió fichas en la alineación. Jauregi, Berrocal o Rafa entraron en un once con más piernas y más físico.

La primera parte estuvo llena de alternativas entre ambos equipos. El Getafe trató de imponer el juego directo que acostumbra. Colgando balones al área desde las bandas, pero el Málaga estuvo firme.

La pega, la de siempre, falta de profundidad. Llegó por los dos lados, pero no había remates, no había ocasiones claras. Y el principal debe, los disparos a puerta que tanto predica Funes.

El equipo se plantó varias veces en la frontal con claridad, pero quiere rizar el rizo. Y esto es otro nivel. Ni Larrubia, ni Joaquín, ni Dani Lorenzo. Nadie disparó.

Pero el Málaga se hizo con el control y dio un paso al frente antes del descanso. Así llegó el gol de Dotor, colándose entre los centrales y rematando de primeras con la zurda.

Pero el VAR dijo, con las líneas antiguas por el fuera de juego semi automático no funcionó, que era fuera de juego. Según las imágenes, que habrá que creerse, Dotor tenía la rótula adelantada.

Una cadena de errores en defensa castiga al Málaga

Funes metió a Niño por Jauregi pero el Getafe agarró por la pechera el partido tras el descanso. Aculó al Málaga CF en su área y comenzó el bombardeo. En la defensa del fuerte, Azón le abrió una brecha en la frente a Alfonso que acabó con una venda roja en la cabeza. No le importó. La primera acción del gato de Toledo fue un paradón en el primer palo en otra granada lanzada al interior del área malaguista.

Los cambios no ayudaron al Málaga. Cuando entraron Chupe y Pablo Martínez el equipo blanquiazul tampoco se estiró. Y cuando tuvo la pelota esta corrió muy despacio.

No fue hasta el 75 cuando cesó el bombardeo y el Málaga dio un paso adelante. Al Getafe le faltaron las piernas para continuar la presión y el Málaga pudo circular más la pelota. Pero no entraba en el área, y así es imposible. Porque si eres inocente en el área rival y más en la tuya, en Primera no se gana. Se pierde.

Y es lo que pasó. Primero Ramón llegó tarde a su sitio -su vigilancia, como se le escuchó a Funes en la televisión-. Berrocal no estuvo contundente contra Iván Azón y luego Salinas vio cómo el delantero le remató cayéndose a Alfonso Herrero. Era el minuto 85' y el Getafe no podía ni con la camiseta.

Si el partido del jueves fue un rejón por la diferencia, este fue otro por la incapacidad de estar cerca de ganar. Porque manda al Málaga al parón colista, sin victorias, y con mucho camino por recorrer para consolidarse en Primera. Hay que aprovechar estas dos semanas.

Ficha técnica:



1 - Getafe: Soria; Andrés García, Djené (Mangala, min. 60), Romero, Mojica; Terrats, Gudelj, Francho, Satriano (Davinchi, min. 94); Azón (Sazonov, min. 89) y Enes Ünal.



0 - Málaga: Herrero; Rafita, Berrocal, Recio, Salinas; Larrubia, Rafa Rodríguez (Enríquez, min. 74), Dani Lorenzo (Pablo Martínez, min. 67), Joaquín (Chupe, min. 67); Dotor y Jauregi (Niño, min. 46).



Goles: 1-0, min. 86: Iván Azón.



Árbitro: Javier Alberola Rojas. Amonestó por parte local a Mojica (min. 29), Gudelj (min. 54), Francho (min. 59) y Terrats (min. 69), y a Jauregi (min. 39) y Larrubia (min. 49+) por parte visitante.



Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante unos 9.000 espectadores.