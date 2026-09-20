El paso del vendaval amarillo del Villarreal el jueves en La Rosaleda le torció el gesto a más de uno. La imagen del Málaga CF dejó un poso negativo en el malaguismo por la diferencia tan abismal entre dos equipos que no llegaban en un buen momento y que, sobre todo, son de la misma categoría. Aunque uno sea un plantillón de Champions League. Pero el equipo de Funes estuvo lejos de ser ese equipo de la alegría que el técnico predica.

Con la resaca todavía en el cuerpo, el Málaga visita este domingo a las 14:00 horas el Coliseum de Getafe para medirse al áspero equipo de José Bordalás antes del parón de selecciones que durará dos semanas. Una oportunidad para Funes para terminar de poner a punto a los suyos, recuperar alguna pieza y ajustar los elementos que le permitan ser un equipo que pueda competir en la elite del fútbol español.



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