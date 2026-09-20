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El Málaga estrena la equipación rosa en la Liga
Los de Funes jugarán con la segunda equipación el Coliseum. En el Bernabéu y Vigo jugaron con la tercera.
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¡ALINEACIONES! Varias sorpresas en el once del Málaga CF
Funes sienta a Chupe y mete en el once a Berrocal por Einar. El entrenador del Málaga CF busca piernas frescas para medirse al Getafe.
Este es el once del Málaga CF: Alfonso Herrero; Rafita, Berrocal, Recio, Salinas; Rafa, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Joaquín y Eneko Jauregi.
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La previa
El paso del vendaval amarillo del Villarreal el jueves en La Rosaleda le torció el gesto a más de uno. La imagen del Málaga CF dejó un poso negativo en el malaguismo por la diferencia tan abismal entre dos equipos que no llegaban en un buen momento y que, sobre todo, son de la misma categoría. Aunque uno sea un plantillón de Champions League. Pero el equipo de Funes estuvo lejos de ser ese equipo de la alegría que el técnico predica.
Con la resaca todavía en el cuerpo, el Málaga visita este domingo a las 14:00 horas el Coliseum de Getafe para medirse al áspero equipo de José Bordalás antes del parón de selecciones que durará dos semanas. Una oportunidad para Funes para terminar de poner a punto a los suyos, recuperar alguna pieza y ajustar los elementos que le permitan ser un equipo que pueda competir en la elite del fútbol español.
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Hora y dónde ver el partido por televisión
Fecha y hora del Getafe CF - Málaga CF de Primera División
El partido correspondiente a la séptima jornada de Primera Divisiónse disputará este domingo 20 de septiembre a partir de las 14:00 horas en el Coliseum
Dónde ver el Getafe CF - Málaga CF de Primera División
El encuentro entre Getafe CF y Málaga CF podrá seguirse en directo por televisión a través de DAZN, operador designado para la retransmisión del partido de la séptima jornada de LaLiga EA Sports.
El partido arrancará a las 14:00 horas y será el primer compromiso del domingo en la jornada de Primera División.
Dónde seguir online el Getafe CF - Málaga CF
El partido también podrá seguirse online a través de EL ESPAÑOL de Málaga, con toda la información previa al encuentro, las alineaciones, el minuto a minuto, los goles y las reacciones posteriores al duelo del Coliseum.
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¡Bienvenidos!
Buenas tardes y bienvenidos a EL ESPAÑOL de Málaga para seguir minuto a minuto el partido de la jornada 7 de Primera División entre el Getafe CF y el Málaga CF que se disputa a partir de las 14:00 horas en el Coliseum.
Málaga C.F.