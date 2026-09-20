El once del Málaga CF en el Coliseum Málaga CF

El uno por uno del Getafe CF vs. Málaga CF: ni con un Alfonso estelar

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Las claves Generado con IA El Málaga CF perdió 1-0 ante el Getafe CF con un gol de Iván Azón en el minuto 85. A pesar de la actuación destacada de Alfonso Herrero, el Málaga no pudo evitar la derrota y sigue colista. Funes introdujo varios cambios en el once titular, pero el equipo no logró imponerse en la segunda mitad. El rendimiento irregular de algunos jugadores condicionó el resultado, destacando errores defensivos en la jugada del gol.

Un gol de Iván Azón en el minuto 85 le cuesta una nueva derrota al Málaga CF, que cayó 1-0 en el Coliseum contra el Getafe y se va colista al parón de selecciones.

Funes introdujo varias novedades llamativas en el once. Entraron Berrocal por Einar, Rafa por Izan Merino y Jauregi por Chupe.

El equipo no pudo con el Getafe en la segunda mitad y lo terminó pagando cuando mejor estaba.

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.