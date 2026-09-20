El once del Málaga CF en el Coliseum

El once del Málaga CF en el Coliseum Málaga CF

Málaga C.F.

El uno por uno del Getafe CF vs. Málaga CF: ni con un Alfonso estelar

El Málaga cae 1-0 con un once revolucionario de Funes que tampoco le da para ganar.

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El Málaga CF perdió 1-0 ante el Getafe CF con un gol de Iván Azón en el minuto 85.

A pesar de la actuación destacada de Alfonso Herrero, el Málaga no pudo evitar la derrota y sigue colista.

Funes introdujo varios cambios en el once titular, pero el equipo no logró imponerse en la segunda mitad.

El rendimiento irregular de algunos jugadores condicionó el resultado, destacando errores defensivos en la jugada del gol.

Un gol de Iván Azón en el minuto 85 le cuesta una nueva derrota al Málaga CF, que cayó 1-0 en el Coliseum contra el Getafe y se va colista al parón de selecciones.

Funes introdujo varias novedades llamativas en el once. Entraron Berrocal por Einar, Rafa por Izan Merino y Jauregi por Chupe.

El equipo no pudo con el Getafe en la segunda mitad y lo terminó pagando cuando mejor estaba.

Iván Azón en el momento de batir a Alfonso Herrero en la derrota del Málaga CF en Getafe

En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.

Jugador

Valoración

Alfonso Herrero, jugador del Málaga CF

Alfonso Herrero, jugador del Málaga CF Málaga CF

El mejor del partido. Fue a Getafe preparado para el bombardeo y lo soportó casi todo. Acabó con una brecha en la ceja. Es el líder del equipo y el sostén. En el gol poco pudo hacer.

Rafita, jugador del Málaga CF.

Rafita, jugador del Málaga CF. Málaga CF

Es un reloj. No falla nunca. Otro buen partido del de Vélez Málaga. Fue titular en la derecha. En la primera mitad se prodigó poco en ataque.

Ángel Recio, jugador del Málaga CF

Ángel Recio, jugador del Málaga CF Málaga CF

Vaya inicio de temporada del central. Firme contra cualquier rival y muy seguro con la pelota en los pies. Llegó a la acción del gol pero le estorbó Salinas.

Juan Berrocal, jugador del Málaga CF

Juan Berrocal, jugador del Málaga CF Málaga CF

No estaba haciendo un mal partido. Pero la acción del gol lo condena. Muy blando frente a Iván Azón.

Jose Salinas, jugador del Málaga CF

Jose Salinas, jugador del Málaga CF Málaga CF

Discreto en ataque, no sufrió en defensa hasta el gol del Getafe. Muy blando en el área. Azón le remató cayéndose. Otro mal día de Salinas.

Rafa, jugador del Málaga CF

Rafa, jugador del Málaga CF Málaga CF

Aguantó setenta minutos, que se tiró al suelo con los gemelos arriba. Bregó mucho en el centro del campo dándole físico al equipo. Cumplió. Le faltó algún disparo marca de la casa.

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF Málaga CF

Intenta aparecer por todos lados, pero el partido tuvo pocos espacios para correr como a él le gusta. Le anularon un gol por la rótula, adelantada.

Dani Lorenzo, jugador del Málaga CF

Dani Lorenzo, jugador del Málaga CF Málaga CF

A veces tarda en tomar decisiones. En otras arriesga. Le faltó arrojo al borde del área y tuvo menos protagonismo que en otros días. Tras una gran acción en la segunda mitad fue sustituido.

David Larrubia, jugador del Málaga CF

David Larrubia, jugador del Málaga CF Málaga CF

Generó mucho peligro en la primera mitad. Recibió un trompazo de Mojica que acabó en amarilla. Los rivales no se fían ni un pelo de él. A menos en la segunda parte. Terminó fundido

11. Joaquín, jugador del Málaga CF

11. Joaquín, jugador del Málaga CF Málaga CF

Sacó una falta peligrosa al borde del área. Mal a balón parado. Siempre intenta ser vertical, algo que se agradece en este Málaga romo en los últimos metros. Sin presencia en la segunda mitad, sustituido en el 68'.

Eneko Jauregi, jugador del Málaga CF

Eneko Jauregi, jugador del Málaga CF Málaga CF

Peleó lo que pudo, se encontró una ocasión en un córner y vio amarilla por encararse con Romero. No aprovechó la oportunidad. Sustituido al descanso.

SUPLENTES

Adrián Niño, jugador del Málaga CF

Adrián Niño, jugador del Málaga CF Málaga CF

Poca incidencia en el partido. Tuvo una buena ocasión que mandó a las nubes. Condicionado por la mala segunda parte del equipo.

Chupe, jugador del Málaga CF

Chupe, jugador del Málaga CF Málaga CF

Buena acción que condujo para dársela a Adrián Niño dentro del área. Poco más.

Pablo Martínez, jugador del Málaga CF

Pablo Martínez, jugador del Málaga CF Málaga CF

Protagonismo a balón parado. Jugó otra vez escorado a la izquierda. Da la sensación de que ahí aporta poco. Puede colgar balones con peligro, pero para eso debe haber rematadores. No es el fútbol que hemos visto de este Málaga.

Ramón, jugador del Málaga CF

Ramón, jugador del Málaga CF Málaga CF

La velocidad de Primera División de momento le sobrepasa. Llegó tarde para impedir el pase que lanzó la jugada del primer gol.

Juan Cruz, jugador del Málaga CF

Juan Cruz, jugador del Málaga CF Málaga CF

Entró sin tiempo. Colgó varios balones al área y tuvo un disparo blando desde el borde tras un córner. Le faltó más veneno ahí.