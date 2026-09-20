El uno por uno del Getafe CF vs. Málaga CF: ni con un Alfonso estelar
El Málaga cae 1-0 con un once revolucionario de Funes que tampoco le da para ganar.
Más información: así te hemos contado el partido en directo
El Málaga CF perdió 1-0 ante el Getafe CF con un gol de Iván Azón en el minuto 85.
A pesar de la actuación destacada de Alfonso Herrero, el Málaga no pudo evitar la derrota y sigue colista.
Funes introdujo varios cambios en el once titular, pero el equipo no logró imponerse en la segunda mitad.
El rendimiento irregular de algunos jugadores condicionó el resultado, destacando errores defensivos en la jugada del gol.
Un gol de Iván Azón en el minuto 85 le cuesta una nueva derrota al Málaga CF, que cayó 1-0 en el Coliseum contra el Getafe y se va colista al parón de selecciones.
Funes introdujo varias novedades llamativas en el once. Entraron Berrocal por Einar, Rafa por Izan Merino y Jauregi por Chupe.
El equipo no pudo con el Getafe en la segunda mitad y lo terminó pagando cuando mejor estaba.
En El Español de Málaga, valoramos uno a uno a los jugadores de Funes.
Jugador
Valoración
El mejor del partido. Fue a Getafe preparado para el bombardeo y lo soportó casi todo. Acabó con una brecha en la ceja. Es el líder del equipo y el sostén. En el gol poco pudo hacer.
Es un reloj. No falla nunca. Otro buen partido del de Vélez Málaga. Fue titular en la derecha. En la primera mitad se prodigó poco en ataque.
Vaya inicio de temporada del central. Firme contra cualquier rival y muy seguro con la pelota en los pies. Llegó a la acción del gol pero le estorbó Salinas.
No estaba haciendo un mal partido. Pero la acción del gol lo condena. Muy blando frente a Iván Azón.
Discreto en ataque, no sufrió en defensa hasta el gol del Getafe. Muy blando en el área. Azón le remató cayéndose. Otro mal día de Salinas.
Aguantó setenta minutos, que se tiró al suelo con los gemelos arriba. Bregó mucho en el centro del campo dándole físico al equipo. Cumplió. Le faltó algún disparo marca de la casa.
Intenta aparecer por todos lados, pero el partido tuvo pocos espacios para correr como a él le gusta. Le anularon un gol por la rótula, adelantada.
A veces tarda en tomar decisiones. En otras arriesga. Le faltó arrojo al borde del área y tuvo menos protagonismo que en otros días. Tras una gran acción en la segunda mitad fue sustituido.
Generó mucho peligro en la primera mitad. Recibió un trompazo de Mojica que acabó en amarilla. Los rivales no se fían ni un pelo de él. A menos en la segunda parte. Terminó fundido
Sacó una falta peligrosa al borde del área. Mal a balón parado. Siempre intenta ser vertical, algo que se agradece en este Málaga romo en los últimos metros. Sin presencia en la segunda mitad, sustituido en el 68'.
Peleó lo que pudo, se encontró una ocasión en un córner y vio amarilla por encararse con Romero. No aprovechó la oportunidad. Sustituido al descanso.
SUPLENTES
Poca incidencia en el partido. Tuvo una buena ocasión que mandó a las nubes. Condicionado por la mala segunda parte del equipo.
Buena acción que condujo para dársela a Adrián Niño dentro del área. Poco más.
Protagonismo a balón parado. Jugó otra vez escorado a la izquierda. Da la sensación de que ahí aporta poco. Puede colgar balones con peligro, pero para eso debe haber rematadores. No es el fútbol que hemos visto de este Málaga.
La velocidad de Primera División de momento le sobrepasa. Llegó tarde para impedir el pase que lanzó la jugada del primer gol.
Entró sin tiempo. Colgó varios balones al área y tuvo un disparo blando desde el borde tras un córner. Le faltó más veneno ahí.