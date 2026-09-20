Los jugadores antes de coger el tren en dirección a Madrid para enfrentarse al Getafe CF Málaga CF

El áspero Getafe, la oportunidad del Málaga CF para su primera victoria antes del parón

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Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al Getafe en busca de su primera victoria de la temporada antes del parón de selecciones. El equipo dirigido por Funes llega como colista de Primera División, con solo tres puntos y tres goles a favor. Las lesiones, el bajo rendimiento y la acumulación de partidos obligan a Funes a hacer cambios en el once titular. El Getafe, dirigido por Bordalás, tampoco ha tenido un buen inicio de curso y se espera un duelo duro y con pocos espacios.

El paso del vendaval amarillo del Villarreal el jueves en La Rosaleda le torció el gesto a más de uno. La imagen del Málaga CF dejó un poso negativo en el malaguismo por la diferencia tan abismal entre dos equipos que no llegaban en un buen momento y que, sobre todo, son de la misma categoría. Aunque uno sea un plantillón de Champions League. Pero el equipo de Funes estuvo lejos de ser ese equipo de la alegría que el técnico predica.

Con la resaca todavía en el cuerpo, el Málaga visita este domingo a las 14:00 horas el Coliseum de Getafe para medirse al áspero equipo de José Bordalás antes del parón de selecciones que durará dos semanas. Una oportunidad para Funes para terminar de poner a punto a los suyos, recuperar alguna pieza y ajustar los elementos que le permitan ser un equipo que pueda competir en la elite del fútbol español.

La realidad es que el Málaga llega a la cita como colista de Primera tras la victoria del Elche el viernes en el campo del Espanyol. Solo tres puntos y tres goles a favor, los mismos que el Getafe, que ha rentabilizado mejor los suyos.

Las lesiones, la semana de tres partidos y el bajo rendimiento de algunos futbolistas están obligando a Funes a tocar más piezas de lo que a él le gustaría en busca de la fórmula que lo conduzca a ganar partidos en Primera División. Por lo visto el jueves, Rafita tiene muchas opciones de volver al once y, Adrián Niño, de ser titular. Calero sigue fuera de la convocatoria y se aprovechará el parón para que termine de ponerse al nivel de sus compañeros.

Habrá que ver si el entrenador de Loja vuelve a apostar por David Larrubia por detrás del delantero, como en la segunda mitad en Vigo y durante mucho tiempo contra el Villarreal. Sin duda, será un buen desatascador frente a un rival granítico.

Enfrente está un Getafe CF que tampoco ha arrancado bien el curso, con inicio de competición más cargado que el del Málaga porque es un equipo que juega competición europea, con una eliminatoria previa.

Hay poco que esconder con un equipo de José Bordalás enfrente, aguerrido, duro, que no hace prisioneros, y muy complicado de batir. Funes aventura varios tipos de partido dentro del mismo partido. Espera pocos espacios y exige precisión a los suyos.

El calor volverá a estar presente en otro partido del Málaga después de la visita a Vigo en el mismo horario, las dos de la tarde. El termómetro influyó en el juego y favorece un fútbol más propio del equipo de José Bordalás.

Alberola Rojas dirigirá por segunda vez en la temporada a este Málaga después de la visita del Deportivo de La Coruña a La Rosaleda en la segunda jornada de liga que se saldó con un empate.

Una victoria sería un gran respiro para un Málaga cuyo público empieza a perder la paciencia y a pensar que a su equipo no le da con lo que hay. Funes, en cambio, se muestra confiado de que el equipo irá para arriba con el paso de los partidos y este parón será fundamental. Pero un triunfo cambiaría el gesto del malaguismo. Va siendo hora.