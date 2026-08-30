El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada en el Bernabéu

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu buscando su primera victoria de la temporada. Las casas de apuestas solo otorgan al Málaga un 5% de posibilidades de triunfo frente al Real Madrid. El equipo de Funes afronta el partido con varios jóvenes y la posible entrada de Larrubia por Juan Cruz en el once inicial. En 16 visitas al Bernabéu, el Málaga CF nunca ha ganado y solo ha conseguido empatar en tres ocasiones.

La victoria del Málaga CF contra el Real Madrid se paga a más de 20 euros por euro apostado en varias casas de apuestas. Los de Funes apenas llegan al cinco por ciento de posibilidades de triunfo según las cuotas. Son las estimaciones a poco menos de veinticuatro horas antes de que arranque el choque. Poco habrán variado cuando usted esté leyendo estas líneas.

Con esas expectativas externas, el Málaga CF se mide al Real Madrid este domingo 30 de agosto a partir de las 17:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu en un partido de la jornada 3 de Primera División. La hoja de presentación, domingo a las cinco de la tarde, no puede ser más futbolera.

Hace solo tres años, en estas fechas el Málaga preparaba el partido contra el Atlético de Madrid B en La Rosaleda en la jornada 2 de Primera RFEF. Cuatro jugadores que salieron titulares en aquel partido lo harán este domingo. Otro que estaba en el banquillo también será de la partida y otros dos esperarán su turno en la banda.

Para poner un poco de perspectiva. Aunque si el Málaga tiene que estar en algún sitio, es en el escenario de esta tarde, donde los blanquiazules buscarán su primera victoria de la temporada.

23 jugadores se subieron al AVE en la tarde del sábado rumbo a la capital de España por segunda vez en una semana y media, con una empresa entre ceja y ceja casi imposible pero las maletas cargadas de ilusión. Las bajas son las habituales en el inicio de temporada y el once puede ser el mismo que contra el Deportivo de La Coruña salvo la entrada de Larrubia por Juan Cruz.

Básicamente, porque es lo que tiene Funes y porque además puede ser un premio para los protagonistas del ascenso en una temporada que todavía está arrancando.

Con el brillo en los ojos de los niños ante la primera vez. Porque para la mayoría será su primer partido en el Santiago Bernabéu, y porque la mayoría son niños, los niños de Funes, como los llamaba el de Loja antes de que alguien se inventara lo de 'los bichos'.

La realidad dice que el Málaga suma un punto en dos partidos y un gol a favor. En el Metropolitano, contra otro de los grandes, a pesar de dejar buena imagen, no tuvo opciones en ningún momento y en cuanto Simeone puso en el campo artillería, no hubo nada que hacer.

Pero si de artillería se trata, la más pesada de Europa es la del Real Madrid. Por lo que el Málaga tiene que firmar un partido perfecto para rascar algo positivo del Paseo de la Castellana.

Los precedentes no son muy halagüeños. El Málaga CF sólo ha empatado en tres de sus dieciséis visitas al Bernabéu. El CD Málaga empató cuatro veces a domicilio contra el conjunto blanco.

Enfrente está un Real Madrid que le bastó con media parte buena el pasado miércoles en el partido atrasado de la primera jornada para pasar por encima de la Real Sociedad.

A Mourinho ni siquiera se le preguntó en la rueda de prensa previa al partido por el rival, el Málaga CF, por si a alguien se le ha olvidado. El técnico portugués confirmó que Cucurella será titular y sólo le falta, de los hipotéticos titulares, el francés Tchouameni.

En la plantilla blanca están los exmalaguistas Huijsen -probablemente titular- y Brahim, malagueño de nacimiento que emigró pronto al Manchester City.

De blanquiazul irán dos mirlos blancos que vuelan lejos de Chamartín. Alfonso Herrero, desde benjamín hasta el Castilla vestido de blanco, y Carlos Dotor, con una trayectoria similar.

Miles de malaguistas volverán a estar presentes en las gradas del Santiago Bernabéu alentando a los suyos. Es una de las citas marcadas en rojo para los 'on tour' de los malaguistas.

Martínez Munuera será el encargado de dirigir la contienda. Fue el árbitro del FC Barcelona 0-1 Málaga CF de la temporada 2014-2015. Y soñar es gratis.

Si de algo no hay duda, es que la primera victoria del Málaga en el Santiago Bernabéu está más cerca que ayer.