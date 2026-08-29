Real Madrid vs. Málaga CF, de Primera División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita el Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid en la tercera jornada de Primera División. El partido se jugará el domingo 30 de agosto de 2026 a las 17:00 horas y podrá verse en Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1. El Málaga busca romper su maldición en el Bernabéu, donde nunca ha logrado ganar ni como Málaga CF ni como CD Málaga. El Real Madrid, dirigido por José Mourinho, llega al encuentro tras dos victorias y con todos sus titulares disponibles.

El Málaga CF visita el estadio Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la tercera jornada de Primera División.

El conjunto blanquiazul afronta uno de los partidos más esperados de la temporada este domingo 30 de agosto a las 17:00 horas, en el que será su regreso al coliseo madridista ocho años después. El encuentro se podrá ver a través de Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

El Málaga afronta su segunda salida consecutiva ante uno de los favoritos al título después de comenzar el campeonato en el Metropolitano. Martínez Munuera será el encargado de dirigir el partido.

Málaga CF: el Bernabéu, segunda gran prueba del regreso a Primera

El Málaga CF afronta en el Santiago Bernabéu uno de los grandes desafíos de su regreso a Primera División. El equipo de Juanfran Funes tendrá delante a uno de los principales aspirantes al título y en uno de los escenarios más complicados del fútbol mundial.

El conjunto blanquiazul llega a Madrid después de sus dos primeros compromisos ligueros ante el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, con un punto en el zurrón. La visita al Bernabéu supone un nuevo examen de máxima exigencia para un Málaga que quiere competir desde el primer momento en su regreso a la élite.

Funes viaja con las bajas habituales en este arranque de temporada y probablemente repita el once del Metropolitano, por lo que Larrubia sería titular en lugar de Juan Cruz, que salió de inicio contra el Deportivo de La Coruña.

El rival

El Real Madrid afronta la temporada con José Mourinho en el banquillo y con el objetivo de volver a pelear por todos los títulos.

El conjunto madridista afronta la tercera jornada de liga tras su victoria en su visita al Espanyol y el 4-1 a la Real Sociedad en el Bernabéu que dejó una imagen sólida de los blancos.

Mourinho tiene a todo su arsenal disponible para recibir al Málaga, que no ha ganado nunca en Chamartín, ni como Málaga CF ni como CD Málaga.

Fecha y hora del Real Madrid vs. Málaga CF de Primera División

El duelo entre el Real Madrid y el Málaga CF se disputa este domingo 30 de agosto de 2026 a las 17:00 horas en el estadio Santiago Bernabéu.

Dónde ver el partido Real Madrid vs. Málaga CF de Primera División

El partido de este domingo se podrá ver en directo a través de Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1, operadores que ofrecen la retransmisión del encuentro correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA SPORTS.

Dónde seguir online el Real Madrid vs. Málaga CF

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el Santiago Bernabéu, con la previa, las alineaciones, el desarrollo del encuentro, los goles y todas las reacciones.