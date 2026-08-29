El Málaga CF ya vivió una 'hazaña' con Martínez Munuera, el árbitro de este domingo en el Bernabéu

Las claves

Las claves Generado con IA Martínez Munuera, árbitro del Real Madrid vs Málaga CF en el Bernabéu, ya dirigió la histórica victoria malaguista 0-1 en el Camp Nou en 2015. Entre 2013/14 y 2017/18, Martínez Munuera arbitró 12 partidos del Málaga CF en Primera División, con un balance de cinco victorias, dos empates y cinco derrotas. La victoria en el Camp Nou fue la segunda del Málaga en la historia del estadio azulgrana, lograda con un gol de Juanmi y bajo la dirección de Javi Gracia. Durante la temporada 2014/15, el Málaga ganó los dos partidos que Martínez Munuera arbitró: ante el Barcelona y ante el Eibar.

Juan Martínez Munuera, el árbitro del Real Madrid vs. Málaga CF de este domingo en el Santiago Bernabéu, ya vivió una 'hazaña' blanquiazul en la liga.

El colegiado valenciano fue el encargado de dirigir el triunfo por 0-1 ante el Barcelona en el Camp Nou durante la temporada 2014/15.

Aquel 21 de febrero de 2015, un gol de Juanmi en el minuto siete permitió al equipo dirigido por Javi Gracia conquistar uno de los escenarios más complicados del fútbol mundial. El Málaga resistió las acometidas del Barça de Messi, Neymar y Luis Suárez y se llevó tres puntos de enorme valor.

Aquel partido forma parte del historial de Martínez Munuera con el Málaga, que durante las cinco temporadas comprendidas entre la 2013/14 y la 2017/18 coincidió con el conjunto blanquiazul en 12 encuentros de Primera División.

El balance, según los datos consultados en el portal BDfútbol, es equilibrado: cinco victorias malaguistas, dos empates y cinco derrotas. Una trayectoria que incluye algunos triunfos importantes, pero también encuentros que dejaron un sabor amargo al equipo de La Rosaleda.

El Camp Nou, la gran noche

La temporada 2014/15 fue, sin duda, la más especial de todas por la dimensión del resultado. Martínez Munuera dirigió el Barcelona-Málaga de la jornada 24, disputado el 21 de febrero de 2015. Juanmi adelantó al conjunto malagueño en el minuto siete y el marcador ya no se movería.

El Málaga hizo uno de los partidos más recordados de aquella campaña. El conjunto de Javi Gracia defendió con orden hasta conseguir mantener el 0-1.

Fue, además, la segunda victoria del Málaga en su historia en el Camp Nou. El precedente anterior había llegado en la temporada 1999/00, por lo que el triunfo de Juanmi y compañía volvió a colocar al club blanquiazul en un lugar privilegiado de la historia del estadio azulgrana.

Pero aquel no fue el único partido del Málaga que dirigió Martínez Munuera aquella temporada.

El colegiado también estuvo al frente del Málaga-Eibar de noviembre de 2014, resuelto con victoria local por 2-1. Por tanto, el balance del equipo malagueño con él durante aquella campaña fue perfecto: dos partidos y dos triunfos.

Un empate y una derrota en el primer curso

La relación entre Martínez Munuera y el Málaga había comenzado un año antes. En la temporada 2013/14 dirigió dos encuentros del equipo blanquiazul.

El primero fue el Valladolid-Málaga disputado el 27 de septiembre de 2013, que terminó con empate 2-2. El conjunto malagueño consiguió regresar de Zorrilla con un punto en un encuentro con cuatro goles.

Meses después llegó el Málaga-Real Madrid del 15 de marzo de 2014. En aquella ocasión, el equipo visitante se impuso por 0-1 en La Rosaleda. Así, el primer balance del colegiado con el Málaga quedó en una victoria, un empate y una derrota.

Por lo que el de este domingo no será el primer choque entre ambos equipos que dirija el árbitro valenciano.

Dos victorias y una derrota en la 2015/16

En la temporada siguiente, Martínez Munuera volvió a dirigir tres partidos del Málaga. El primero terminó con derrota blanquiazul ante el RCD Espanyol en Cornellà. El conjunto catalán se impuso por 2-0 el 21 de noviembre de 2015.

La reacción llegaría unos meses después. El 5 de febrero de 2016, el Málaga recibió al Getafe en La Rosaleda y consiguió una contundente victoria por 3-0. Martínez Munuera fue el encargado de dirigir aquel encuentro.

El tercer partido de aquella temporada fue el Málaga-Espanyol del 3 de abril de 2016. El encuentro terminó 1-1, por lo que el balance del conjunto malagueño en esa campaña con el árbitro valenciano fue de una victoria, un empate y una derrota.

El Málaga de los 4-2 y la derrota en Getafe

La temporada 2016/17 dejó dos nuevos precedentes. El primero fue especialmente doloroso: el Málaga cayó por 1-0 ante el Getafe el 12 de enero de 2017. Martínez Munuera fue el encargado de dirigir aquel encuentro.

La historia cambió meses después en La Rosaleda. El 1 de mayo de 2017, el Málaga recibió al Sevilla y protagonizó una de las victorias más contundentes de aquella etapa: 4-2. El colegiado valenciano volvió a estar al frente del encuentro.

Tres partidos en la última temporada del Málaga en Primera

La temporada 2017/18 fue la última del Málaga en Primera División y Martínez Munuera dirigió tres encuentros del conjunto blanquiazul.

El primero fue el Málaga-Deportivo de La Coruña del 19 de noviembre de 2017. El equipo malagueño se impuso por 3-2 en La Rosaleda en un partido que el colegiado valenciano dirigió con nueve tarjetas amarillas, según el historial consultado.

El segundo llegó el 10 de marzo de 2018, en el Málaga-FC Barcelona. En esta ocasión, el resultado fue muy diferente al histórico encuentro del Camp Nou de tres años antes. El conjunto azulgrana ganó por 0-2 en La Rosaleda.

La última coincidencia de Martínez Munuera con el Málaga dentro del periodo analizado se produjo el 13 de mayo de 2018. El RCD Espanyol derrotó al conjunto blanquiazul por 4-1 en Cornellà. Fue, por tanto, un final amargo para esta etapa de encuentros entre el árbitro y el Málaga.

Cinco victorias, dos empates y cinco derrotas

El balance completo de Martínez Munuera con el Málaga entre las temporadas 2013/14 y 2017/18 queda así: 12 partidos dirigidos; 5 victorias del Málaga; 2 empates; 5 derrotas; 41,7% de victorias; 16 puntos conseguidos de 36 posibles.

No es un mal árbitro para el Málaga CF.

Ahora, aquel recuerdo del Nou Camp de hace más de una década vuelve a cobrar protagonismo. Es otro fútbol, con VAR, y con más cambios, y con nuevos protagonistas. Pero con un hilo de esperanza para el Málaga.