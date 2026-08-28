El Málaga CF busca romper su maldición en el Bernabéu: 16 visitas y ninguna victoria

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF nunca ha ganado en el Santiago Bernabéu en sus 16 visitas en Primera División, con un balance de 13 derrotas y 3 empates. El equipo busca su primera victoria de la temporada enfrentándose al Real Madrid en la tercera jornada de la liga. A lo largo de los años, el Málaga ha protagonizado partidos muy disputados en el Bernabéu, incluyendo empates históricos y encuentros de muchos goles. El equipo dirigido por Juanfran Funes llega con una plantilla joven y la esperanza de romper la racha negativa en el estadio madridista.

El Málaga CF busca su primera victoria de la temporada. Y lo hará el próximo domingo nada menos que en el Santiago Bernabéu, donde no ha ganado nunca.

El conjunto blanquiazul regresa este domingo al coliseo madridista en la tercera jornada de Primera División con un objetivo doble: estrenar su casillero de victorias esta temporada y, de paso, derribar uno de los pocos muros que todavía se mantienen en pie en su historia.

El Málaga CF ha visitado 16 veces el Santiago Bernabéu en partido de Liga desde su etapa en Primera División y nunca ha conseguido ganar.

El balance es de 13 derrotas y tres empates, con 16 goles a favor y 44 en contra.

Una estadística que explica la dificultad del escenario al que se enfrenta el equipo de Juanfran Funes, que sin embargo no ha hecho otra cosa que derribar barreras desde que se sentó por primera vez en el banquillo del Málaga.

El primer precedente que recoge el historial del Málaga CF en el Bernabéu corresponde al 12 de febrero de 2000, cuando el conjunto malagueño cayó por la mínima, 1-0. Rolando Zárate, hermano del malaguista Ariel Zárate, anotó el gol de la victoria blanca. Fue su único gol con la camiseta del Real Madrid.

Un año después llegaría uno de los partidos más espectaculares que ha jugado el Málaga en estadio madridista: 4-3. Fue un canto al fútbol ofensivo con Dely Valdés y Darío Silva poniendo contra las cuerdas al conjunto blanco de Luis Figo.

La temporada 2001-2002 dejó, precisamente, el primer empate del Málaga en el estadio madridista. El 8 de septiembre de 2001, ambos equipos terminaron 1-1.

Fue el primer punto arrancado por el Málaga en el Bernabéu. Curiosamente, Fernando Sanz, hijo del expresidente blanco Lorenzo Sanz, anotó el gol blanquiazul.

El siguiente empate tardaría más de una década en llegar. Entre medias, el Bernabéu volvió a ser territorio prácticamente inexpugnable. El Málaga perdió 5-1 en mayo de 2003. Manu Sánchez anotó el gol malaguista.

En 2004 llegó otra derrota, por 2-1 con un gol de José Juan Luque para el equipo que entrenaba Juande Ramos.

Y en 1-0 fue la derrota en marzo de 2005. Antonio Tapia dirigía a aquel equipo.

En abril de 2006 volvió a quedarse cerca, aunque terminó perdiendo 2-1 después de haberse adelantado en el marcador. Esa temporada acabó descendiendo de categoría. El brasileño Ricardo Bovio, qué cosas, anotó el gol del Málaga. Ramos en el minuto 89 ajustició al Málaga, que vestía de dorado aquel año.

Espectacular regreso a Primera

En la temporada 2008-2009 el Málaga volvió a Primera y, por tanto, al Santiago Bernabéu. Ahí dejó otro de sus mejores partidos contra el Real Madrid.

El 8 de noviembre de 2008, el equipo dirigido por Antonio Tapia perdió 4-3 en un encuentro espectacular. El Málaga se adelantó hasta en tres ocasiones (01; 1-2; 2-3) Eliseu, Baha y Apoño de penalti anotaron los goles. Sin embargo, Gonzalo Higuaín terminó siendo decisivo con cuatro goles.

El siguiente curso, el Málaga volvió a caer por 2-0 con dos goles de Cristiano Ronaldo en la noche en la que el portugués le rompió la nariz a Mtiliga.

En marzo de 2011 llegó la derrota más contundente de toda la serie: 7-0. Manuel Pellegrini llegó con muchos suplentes y se llevó un sopapo del Madrid de Mourinho.

El 'EuroMálaga' tampoco puede

El mejor recuerdo del malaguismo en el Bernabéu es el 'cazorlazo'. Aquel tanto de falta de Santi Cazorla que le sirvió al Málaga para empatar uno. Pero era el Málaga de Champions, que tampoco asaltó el Bernabéu.

Ese mismo año el conjunto de Pellegrini cayó por 3-2 en un partido de Copa del Rey.

En el curso siguiente, otra goleada blanca por 6-2 con Willy Caballero parando todo lo parable.

Después de la era Champions, otra derrota por 2-0 del Málaga de Bernd Schuster.

El último punto conquistado por el Málaga en el Santiago Bernabéu llegó el 26 de septiembre de 2015, cuando el equipo de Javi Gracia firmó un 0-0 muy meritorio en una temporada que estaba en los albores, con las complicaciones que tenía el club por aquel entonces para cerrar las plantillas por la ya maltrecha situación económica.

Real Madrid vs. Málaga CF de la temporada 2015-2016 LaLiga

En la temporada 2016-2017, en la transición entre Juande Ramos y Míchel, con el Gato Romero en el banquillo, el Málaga cayó 2-1 en el Bernabéu continuando con su rutina de perder siempre que visita el Paseo de la Castellana.

Juanpi anotó el gol blanquiazul que no sirvió para contrarrestar los dos tantos que había anotado Sergio Ramos.

La última visita data de noviembre de 2017, cuando un Málaga que ya apuntaba muy mal perdió 3-2. Eso sí, fue un partido en el que los de en otro partido en el que el Málaga volvió a competir hasta el final. Los de Míchel llegaron a empatar dos veces en el Bernabéu gracias a Rolan y Chory Castro, pero un gol de Cristiano Ronaldo terminó decidiendo el encuentro.

Ahora, ocho años después de aquella última visita liguera, el Málaga vuelve al Bernabéu. Lo hace en circunstancias completamente diferentes, pero con una necesidad inmediata: conseguir su primera victoria de la temporada. Pero sin la obligación de conseguirla dadas las circunstancias.

El equipo de Juanfran Funes suma un punto después de las dos primeras jornadas, tras el empate ante el Deportivo y la derrota en su regreso a Primera frente al Atlético de Madrid.

Ahora se planta en el Bernabéu con los niños de Funes, Recio, Rafita, Izan Merino, Dani Lorenzo, Larrubia o Chupe, dispuestos a dar la sorpresa, sin complejos.

En algún momento habrá que romper la estadística.