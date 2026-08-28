Funes y el plan de partido en el Bernabéu: "Lo que tú puedas hacer depende de lo que ellos te permitan"

Las claves

Las claves Generado con IA Juan Francisco Funes, entrenador del Málaga CF, advierte que el rendimiento ante el Real Madrid dependerá de lo que el rival les permita hacer. Funes destaca la dificultad de enfrentarse al Real Madrid en el Bernabéu y resalta la fortaleza defensiva y ofensiva del equipo blanco. El técnico considera que jugar en el Bernabéu es un reto estimulante y una oportunidad única para sus jugadores. Funes elogia a Mourinho, técnico del Real Madrid, y reconoce su capacidad para marcar diferencias en distintas ligas.

Hace un año estaba preparando el arranque de la temporada en Segunda RFEF al frente del Atlético Malagueño y este domingo llega al banquillo del Santiago Bernabéu como entrenador del Málaga CF. Juan Francisco Funes, analizó este viernes el choque que mide a sus 'bichos' contra el Real Madrid dejando una advertencia que sirve de declaración de intenciones: si van "con el pensamiento de empatar, probablemente" les "caigan ocho" goles a los suyos.



En la sala de prensa del estadio de La Rosaleda, explicó que el Real Madrid "es un equipo muy vertical, pero también ha demostrado que, si les regalas en bloque bajo, puedes tener muchos problemas", dijo en rueda de prensa el entrenador granadino, quien destacó que el Real Madrid "es un equipo conocido por todos".



"Cuando ves comentarios de la gente, se fijan mucho en los de arriba, pero defendiendo también marca la diferencia. Pierden muy pocos partidos en el Bernabéu y eso te habla del potencial que tienen en su campo", subrayó.

"Uno puede tener claro lo que tiene que hacer, pero a veces el rival te obliga a jugar de una manera u otra. El equipo tiene mecanismos para funcionar mejor de una forma concreta, pero el Madrid te puede mostrar diferentes versiones y pueden cambiar el chip rápido gracias a su determinación", insistió.



Funes relató que estos "son partidos contra plantillas muy poderosas y que te llevan a un nivel de exigencia muy alto. Son partidos muy bonitos de jugar" y que con ellos les dan a los malaguistas "la oportunidad de ir a lugares emblemáticos del fútbol español".



"Es un escenario -el Bernabéu- muy inusual para nosotros. Es la primera vez para muchos. Tenemos que vivirlo con la ilusión que se merece. Es una situación muy bonita y estos retos tienen que ser un estímulo", afirmó el granadino.



Funes argumentó que "contra estos equipos, lo que tú puedas hacer depende de lo que ellos te permitan hacer. Uno querrá imponer sus ideas, pero por su potencial se sabe que muchas de las cosas dependen de cómo afronten ellos el partido", y resaltó que para el Málaga lo más importante es que tenga su "identidad".



El técnico malaguista también se refirió a su colega en el Real Madrid, el portugués Jose Mourinho, y declaró que es un entrenador que ha "seguido durante mucho tiempo" y que "ha sido capaz de marcar la diferencia en diferentes ligas".