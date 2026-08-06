Dos días clave para convencer a Funes y quedarse en el Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF afronta dos amistosos decisivos para definir quiénes continuarán en la plantilla y qué refuerzos llegarán. El equipo juega contra el Al Arabi de Qatar y el Ceuta, antes de disputar el Trofeo Costa del Sol frente al Fulham FC. Algunos jugadores, especialmente los menos habituales y canteranos, se juegan su futuro en el club en estos encuentros. La plantilla actual supera el límite permitido, por lo que habrá salidas obligadas para cuadrar inscripciones y posibles nuevas incorporaciones.

Llega la hora de la verdad para algunos miembros de la plantilla del Málaga CF. El equipo afronta dos amistosos consecutivos en los que tanto Funes como la dirección deportiva tendrán más claro quién se queda, quién tiene que salir, y qué refuerzos tienen que llegar para terminar de construir el plantel.

El equipo lleva concentrado en el Hotel Atalaya Park de Estepona, con varios días de dobles sesiones de entrenamiento. Este jueves se mide al Al Arabi de Qatar en el tercer partido de la pretemporada, en el Marbella Football Center; y mañana viernes viaja a Ceuta para medirse al equipo caballa en el Alfonso Murube.

Por delante, sólo quedará el Trofeo Costa del Sol contra el Fulham FC inglés el miércoles 12 de agosto antes de la cita del día 19 en el Estadio Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

De ahí la importancia que cobran las dos citas de los malaguistas hoy y mañana. Habrá pista de por dónde irá el debut en liga, aunque todo apunta que para entonces la plantilla no estará cerrada.

Y, sobre todo, será la última oportunidad para algunos de ganarse un hueco en la primera plantilla, con 26 jugadores en la actualidad más Ochoa y Rafita, fijos pero con dorsal del filial.

Con estos números, alguien tiene que salir obligatoriamente para cuadrar las inscripciones, y si el club está dispuesto a firmar a algún futbolista más, son varios jugadores los que deben tener la mosca detrás de la oreja.

Hay una nómina a la que no se ha visto todavía, pero que tiene garantizada su continuidad en el Málaga. Son los lesionados Murillo, Juanpe, Ramón, Pastor y Einar. Este último puede tener minutos en estos dos partidos.

También está Moussa, que ha vuelto a caer y el club decidirá qué hace con él, pero una cesión se antoja complicada por su estado de salud.

Así, salen a la palestra los nombres de los menos habituales como Arriaza, Lobete o Dani Sánchez. Ángel Recio, ante las ausencias en la posición de central, ahora tiene complicado salir cedido salvo que se revierta la situación en el mes que queda hasta el cierre de mercado.

También está la oportunidad de que algún canterano se suba a la rueda del primer equipo, al menos para el arranque de competición hasta que se cierre la plantilla. Otu, Juani o Santaella han tenido minutos en los dos partidos jugados hasta ahora.

Se va acercando la hora de la verdad y más de uno tendrá que dar un paso adelante. Y la dirección deportiva, Loren Juarros, tomar decisiones.