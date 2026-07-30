2-2 | El Málaga CF vuelve a dejar goles, espectáculo... y un problema sin resolver

Joaquín y Adrián Niño, goleadores en el amistoso contra el Al Ittihad Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF empató 2-2 ante el Al Ittihad en su segundo partido de pretemporada, mostrando dos caras muy diferentes en cada parte. El equipo malagueño sufrió en defensa durante la primera mitad, pero fue mucho más agresivo y peligroso en ataque tras el descanso. Funes está probando un sistema 1-4-4-2 por la falta de centrales disponibles, lo que afecta el rendimiento colectivo. Juan Cruz se retiró lesionado en la segunda parte y varios jugadores jóvenes y recién llegados tuvieron minutos en el encuentro.

El Málaga CF continúa divirtiendo a los aficionados en la pretemporada. Otro carrusel de goles y ocasiones en su segundo test veraniego. Este, 2-2 contra el Al Ittihad saudí, uno de los clubes más pujantes de la liga árabe, aunque ahora con menos estrellas.

Fue otra versión de dos caras del Málaga CF, con una primera mitad deficiente sobre todo en defensa y con poco veneno arriba, y una segunda con un equipo mucho más agresivo en ataque, generando ocasiones y llegadas y sin sufrir atrás.

La principal conclusión que se puede sacar de este partido es que Funes está acusando la ausencia de centrales sanos y de nivel suficiente en la plantilla. Está probando un dibujo de 1-4-4-2 renunciando a ese centro del campo de tres hombres que lo llevó a Primera.

Todo, porque tiene a Izan Merino como central más fiable de la plantilla y lo tiene que sacar de la sala de máquinas que forma con Dotor y Dani Lorenzo. Queda menos de un mes para que arranque lo serio. A ver cómo lo resuelve.

Funes utilizó dos onces diferentes y el Al Ittihad no tuvo tantas rotaciones, porque por la mañana se había medido al Real Mallorca cayendo por 4-2.

Con respecto al choque del Leicester, siguieron fuera los lesionados de larga duración más Herrero, Pastor, Einar y Ramón. Debutaron Calero y el recién llegado Salinas.

Carlos López; Puga, Calero, Recio, Dani Sánchez; Arriaza, Rafa, Larrubia, Lobete, Jauregi y Chupe fue el primer once de la tarde.

El partido empezó torcido. Dani Sánchez arriesgó un balón atrás a Calero, el Al Ittihad le robó la cartera y tras un tuya mía dentro del área Steven Berjwijn anotó el primero al medio minuto de juego.

Al cuarto de hora llegó la primera del Málaga tras una pared entre Chupe y Larrubia dentro del área que el 10 estrelló en un defensa. El Málaga se había hecho con la pelota y los árabes buscaban las contras.

Chupe se revolvió dentro del área en el 19' y obligó a Rajkovic a hacer una parada extraña, a contrapie, para mandarla córner.

Lobete probó después desde lejos. El Málaga no abandonó su sello, presionó y buscó atacar siempre.

Tras varias llegadas consecutivas la producción ofensiva se paró. Y en el 34 Ilenikhena controló en la frontal de espaldas, se dio la vuelta y sin oposición soltó un zurdazo que entró pegado al poste sin que Carlos López pudiese llegar.

Arriaza tuvo poco después el empate pero la mandó a las nubes. Chupe la había peleado en la banda y se la llevó para ponerla atrás.

El Málaga acumuló algunas llegadas antes del descanso pero ya sin peligro. Las conclusiones fueron negativas para los que están jugándose su continuidad o para los que tienen que demostrar que están preparados para seguir en este proyecto de Primera.

Poco de Dani Sánchez, de Arriaza, de Lobete o del recién renovado Jauregi.

Juan Cruz se retira lesionado

Mateos; Juani, Izan Merino, Otu, Salinas; Dani Lorenzo, Dotor, Haitam, Juan Cruz, Joaquín y Niño fueron los once elegidos por Funes tras el descanso. Y se notó. Vaya si se notó.

Dos ocasiones consecutivas a los cinco minutos de Salinas metiéndose por dentro y de Dotor llegando desde atrás y rematando cruzado desde el perfil derecho.

Después, el empate. Presión constante, recuperación y empate. Primero fue Adrián Niño, que recogió un pase de Dotor, se fue acomodando y un remate mordido lo desvió un rival.

El guion del segundo poco después fue parecido. Esta vez el asistente fue Niño y fue Joaquín el que la cruzó perfecta al otro palo de Rajkovic.

En el 65' entró Aarón Ochoa por Juan Cruz, que se fue lesionado.

Poco a poco el Málaga fue embotellando al rival, que había hecho pocos cambios. Haitam tuvo un par de disparos que se le fueron altos y Dotor y Dani Lorenzo se convirtieron en dueños y señores del centro del campo.

En el camino, Aarón Ochoa fue convirtiendo en magia cada balón que tocó, pero no terminó de remontar el Málaga el segundo test de la pretemporada. Que deja dudas, atrás, y certezas.