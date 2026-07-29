Málaga CF y Cervezas Victoria, juntos hasta 2031

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Las claves Generado con IA Málaga CF y Cervezas Victoria firman un acuerdo de patrocinio hasta 2031, abarcando las próximas cinco temporadas. Cervezas Victoria será patrocinador principal de los equipos masculino y femenino del Málaga CF y dará nombre al Trofeo Costa del Sol. La marca malagueña aparecerá en la equipación del primer equipo, siendo la primera cerveza oficial con el logotipo Victoria 0,0. El acuerdo resalta el compromiso de Cervezas Victoria con el deporte y la ciudad de Málaga, reforzando su presencia en La Rosaleda.

Málaga CF y Cervezas Victoria unen sus caminos los próximos cinco años, hasta 2031. Cervezas Victoria patrocinará a los equipos malaguistas masculino y femenino, y dará nombre al próximo Trofeo Costa del Sol.

El acuerdo de patrocinio del Málaga Club de Fútbol y Cervezas Victoria abarca las cinco siguientes temporadas. En el acto de firma han estado presentes el administrador judicial del Club, José María Muñoz, y Jorge Villavecchia, director general de Damm.

La emblemática marca malacitana tendrá protagonismo en la equipación del primer equipo blanquiazul, siendo la primera cerveza oficial que incluya el logotipo de Victoria 0,0.

Asimismo, la XXXVI edición del trofeo del Málaga por antonomasia, que se celebrará en próximas fechas en La Rosaleda, pasará a denominarse ‘Trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria’. Cervezas Victoria, además, contará con una presencia importante como patrocinador en el Estadio La Rosaleda.

Para el Málaga CF es un privilegio unir su destino a una nueva compañera “malagueña y exquisita”, siempre comprometida con el deporte y con Málaga, emblema y símbolo indiscutible de la ciudad.

Jorge Villavecchia y José María Muñoz posando con la camiseta del Málaga CF. Cervezas Victoria

Villavecchia ha asegurado que “Victoria y el Málaga CF son dos iconos. Estamos seguros de que esta nueva etapa brindará más éxitos para el club, para la marca y para la afición malaguista”.

Por su parte, José María Muñoz, ha manifestado la ilusión por esta alianza. “Este acuerdo de patrocinio es un proyecto ilusionante y clave en este periodo. El compromiso de Cerveza Victoria con el deporte y la ciudad de Málaga es muy importante para nosotros”.