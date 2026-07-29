El Fulham de Álvaro Arbeloa se enfrentará al Málaga en el trofeo Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA El Fulham, dirigido por Álvaro Arbeloa, se enfrentará al Málaga en el trofeo Costa del Sol el 12 de agosto en La Rosaleda. El trofeo Costa del Sol, fundado en 1961, es un torneo histórico en el que han participado grandes equipos y figuras del fútbol mundial. El Málaga ganó la pasada edición del trofeo ante el Betis y suma varios títulos en la competición bajo diferentes denominaciones del club. El torneo servirá como preparación para el inicio de LaLiga EA Sports, que comienza el 19 de agosto para el Málaga contra el Atlético de Madrid.

El Fulham de la Premier League, equipo que dirige quien fuera entrenador del Real Madrid la pasada temporada, Álvaro Arbeloa, será el rival del Málaga en el trofeo Costa del Sol Cervezas Victoria el próximo 12 de agosto (21:00 horas) en el estadio de La Rosaleda.



En la anterior edición del trofeo, el verano pasado, el Málaga ganó al Betis (3-1), y servirá de antesala al inicio de LaLiga EA Sports previsto para miércoles 19 de agosto contra el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano.



El trofeo se celebró por primera vez en 1961, con triunfo del Athletic Club de Bilbao, y dos años después, en 1963, llegó el primer título para el extinto CD Málaga al imponerse al Real Madrid por 3-1.



Bajo la anterior denominación del club malagueño, hubo dos victorias malaguistas más, en 1971, en la undécima edición ante el Estrella Roja (2-1); y en 1974, en la decimocuarta, por penaltis frente al Derby County.



Tras dos décadas sin disputarse (entre 1984 y 2003), el Costa del Sol volvió a jugarse en 2004 con victoria para el Sevilla. Un año después, en 2005, primero de los títulos de un Málaga CF, que repetiría corona en 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 y 2023.



Grandes estrellas del fútbol, como Alfredo Di Stéfano, Eusebio o Pelé, jugaron un trofeo en el cual Migueli, mito del CD Málaga, ostenta el récord de participaciones (12) y partidos (23).