Oficial: Juan Cruz llega cedido al Málaga CF

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Las claves Generado con IA Juan Cruz, extremo argentino, llega cedido al Málaga CF procedente del CD Leganés hasta el final de la temporada 26/27. El Málaga CF se reserva una opción de compra al finalizar la cesión de Juan Cruz. Juan Cruz tiene pasado en el Málaga, donde jugó 11 años en sus categorías inferiores y debutó en Primera División con 18 años. El futbolista suma 46 partidos en Primera División y se incorporará al equipo dirigido por Juanfran Funes.

Ya es oficial el segundo fichaje del Málaga CF para Primera División. El extremo argentino Juan Cruz llega cedido por el CD Leganés hasta el final de la presente temporada 26/27 y el club blanquiazul tiene una opción de compra al finalizar la misma.

Juan Cruz Díaz Espósito, nacido el 25 de abril del 2000 en Quilmes (Argentina), es un extremo que destaca por su calidad en su pierna izquierda, así como en sus golpeos, conducciones y regate.

Comenzó su andadura en las categorías inferiores del Málaga, donde estuvo 11 años defendiendo la elástica blanquiazul, llegando a debutar con el primer equipo con apenas 18 años, el 19 de mayo de 2018, con el cuadro dirigido por José González en Primera División.

Tres años más tarde, en 2021, recaló en el Betis Deportivo, completando dos temporadas en las que tuvo también incidencia en la primera plantilla, con la que disputó 11 encuentros entre 2022 y 2024.

En el mercado de invierno de 2024, el Club Deportivo Leganés se hizo con sus servicios en forma de cesión. Como pepinero, sumó un ascenso a Primera División que, además, le supuso ampliar su estancia en el club leganense ya en propiedad. En total, Juan Cruz suma 46 partidos en PRIMERA DIVISIÓN.

El atacante llega al Málaga CF en calidad de cedido por el Leganés hasta el final de la temporada 26/27, aunque el club malaguista se guarda una opción de compra. El jugador argentino, con un inmenso nexo con el Málaga y con La Academia MCF, se pondrá a las órdenes de Juanfran Funes en el regreso del conjunto malacitano a la élite del fútbol español.