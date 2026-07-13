Kilómetro 0 del Málaga CF de Primera División

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF inicia su pretemporada este lunes con 29 jugadores citados por Juanfran Funes y sin caras nuevas en el plantel. El equipo tendrá una semana extra de preparación debido a la clasificación de jugadores del Atlético de Madrid para las semifinales del Mundial 2026. Sólo tres futbolistas del Málaga CF tienen experiencia en Primera División, y se espera la llegada de refuerzos en defensa. Más de 15.000 abonados ya han renovado su compromiso con el club, que afronta su regreso a la máxima categoría con gran expectación.

El Málaga CF regresa este lunes al trabajo para iniciar la pretemporada del regreso a Primera División. Iba a ser escueta, pero la clasificación de varios jugadores del Atlético de Madrid para las semifinales del Mundial 2026 le da una semana más de margen para afinar la puesta a punto.

Los 29 jugadores citados por Juanfran Funes se vestirán de corto este lunes en el Anexo de La Rosaleda. Santaella, el centrocampista Marcos Rosa y los extremos Juani y Adri López son los jugadores del Atlético Malagueño que se incorporan al trabajo del primer equipo. Hay que recordar que Recio y Arriaza ya pasan a ser jugadores profesionales.

Algunos de los futbolistas del primer equipo ya han pasado el reconocimiento médico. Otro grupo -Moussa, Lobete, Jauregi, Niño, Alfonso Herrero, Carlos López y Andrés- lo pasará este lunes.

Por su parte, Murillo y Juanpe, continuarán en las diferentes fases de sus procesos de recuperación de lesiones, informó el club.

No habrá ninguna cara nueva en el regreso al trabajo. Einar y Jauregi han renovado sus contratos con el conjunto blanquiazul. Se espera la llegada de algún lateral izquierdo y algún central.

Por otro lado, se trabaja en el regreso de Carlos Dotor después de la gran temporada que hizo en Segunda. El de Majadahonda pertenece al Celta de Vigo, pero no entra en los planes de Claudio Giráldez.

De momento, la experiencia del equipo en Primera División es prácticamente inexistente. Solo Lobete, Joaquín y Adrián Niño han jugado en la máxima categoría. Los tres con una presencia prácticamente testimonial, aunque en el caso de Lobete con un gol con la camiseta de la Real Sociedad en el Camp Nou.

Hasta ahora, tan sólo hay programado un partido amistoso. El del próximo 25 de julio en Algeciras contra el Leicester City inglés. Loren Juarros adelantó que sería tres o cuatro partidos antes de empezar la liga.

El inicio de la temporada está previsto para el fin de semana del 15 de agosto. El calendario deparó un estreno en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Pero con la disputa del Mundial, la UEFA a autoriza a aplazar partidos de clubes con jugadores que hayan llegado a las semifinales del torneo. Es el caso del club colchonero con internacionales españoles y argentinos en sus filas.

Por lo que todo indica que el Málaga tendrá una semana más de puesta a punto con la que no contaba. Oro molido para un equipo que acabó la temporada el último, el 20 de junio en Almería con el ascenso.

El Málaga echará a andar este lunes con más de 15.000 abonados que han renovado su compromiso blanquiazul. Se espera un nuevo tirón esta semana cuando las taquillas se abran para todos los públicos. La primera semana estuvo operativa solo para los socios de más de 60 años.

La afición ya conoce cuáles serán la primera y la segunda equipación de su equipo para esta temporada. Sólo falta por descubrir la tercera.

Está todo listo para que arranque la tercera era del Málaga CF en Primera División.