La Universidad de Málaga pone condiciones a la construcción de la Nueva Rosaleda en sus terrenos

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga analizará la viabilidad de construir la Nueva Rosaleda en sus terrenos mediante una comisión de expertos. La comisión evaluará aspectos técnicos, jurídicos, patrimoniales y el impacto sobre el campus universitario antes de tomar cualquier decisión. El rector ha destacado la importancia de la colaboración institucional y que cualquier acuerdo debe ser compatible con la actividad docente y el crecimiento de la universidad. La Universidad subraya que cualquier decisión debe responder tanto al interés general de Málaga como a los intereses legítimos de la propia institución.

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga, de la Junta de Andalucía y de la Diputación provincial por impulsar la construcción de la Nueva Rosaleda en los terrenos de ampliación de la Universidad deja en manos de la institución académica un papel relevante.

En este contexto, el rector, Teodomiro López, ha anunciado este lunes la creación inmediata de una comisión de expertos que analizará la viabilidad de la propuesta desde los puntos de vista técnico, jurídico y patrimonial.

López ha sido claro al señalar que se actuará con el "máximo rigor" antes de adoptar cualquier decisión sobre un proyecto que podría transformar una parte del campus universitario.

"Lo que hoy comienza es un proceso de análisis serio, riguroso y transparente", ha afirmado, dejando claro que la UMA "no ha tomado ninguna decisión" sobre la posible cesión de los terrenos.

Vista de los terrenos de la UMA donde se plantea la Nueva Rosaleda de Málaga.

La primera medida es la constitución de una comisión de expertos de carácter transversal, que estudiará el informe técnico sobre las diferentes alternativas de emplazamiento.

Según el rector, este órgano tendrá un carácter "participativo, transparente y abierto a la colaboración de todas las administraciones e instituciones implicadas", con el objetivo de evaluar todas las implicaciones de una actuación de esta magnitud.

El análisis abordará cuestiones técnicas, jurídicas y patrimoniales, así como el posible impacto que el proyecto tendría sobre el presente y el futuro del campus universitario.

"La Universidad nunca ha sido un obstáculo para Málaga"

Durante su comparecencia, el máximo responsable de la UMA ha querido lanzar un mensaje de colaboración institucional, recordando el papel que la Universidad ha desempeñado históricamente en algunos de los grandes proyectos que han transformado la ciudad.

"La Universidad de Málaga nunca ha sido ni será un obstáculo para los grandes proyectos de la ciudad", ha asegurado.

Como ejemplo, ha recordado que el crecimiento del distrito Universidad-Teatinos, el desarrollo del Málaga TechPark, la construcción del Hospital Clínico Universitario sobre terrenos universitarios o la llegada del Metro hasta Andalucía Tech han sido posibles gracias a la colaboración entre administraciones y la propia Universidad.

No obstante, ha subrayado la necesidad de que cualquier decisión sea plenamente compatible con la actividad docente e investigadora, con la calidad de vida del campus y con las necesidades de crecimiento de la Universidad durante las próximas décadas.

Ha remarcado que cualquier eventual acuerdo deberá responder al interés general de Málaga, pero también garantizar los intereses legítimos de la UMA, al entender que ambas realidades son "inseparables".