Kike Pérez y Funes durante la celebración del ascenso a Primera División del Málaga CF Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF inicia su preparación para la temporada en Primera División tras lograr el ascenso. Esta semana se confirmarán las últimas salidas de jugadores, algunos contratos finalizan y se esperan posibles fichajes. El martes se conocerá el calendario de la próxima temporada, con especial expectación por los grandes rivales. La campaña de abonados se pondrá en marcha, con subida de precios y alta demanda para ver al Málaga CF en Primera.

Le decía este domingo Kike Pérez a este periódico que el martes pasado empezó la nueva temporada para el Málaga CF. Un día después de abarrotar las calles de blanquiazul por el ascenso a Primera División. Sin tregua alguna. Pero al club se le viene una semana movida desde este lunes.

No hay tiempo que perder porque el Málaga, junto al Almería, ha sido el último equipo del fútbol profesional en España, en terminar la competición. Y hay que arremangarse y trabajar con precisión quirúrgica para la puesta a punto de un club transformado, que no tiene nada que ver con el hace ocho años dejó la Primera División.

Esta semana se cerrarán las últimas salidas de la primera plantilla, se conocerá el calendario, se pondrá en marcha la campaña de abonados y, quién sabe, puede que llegue algún fichaje.

30 de junio

Cualquier contrato de un futbolista profesional se firma hasta el 30 de junio, de la temporada que sea. Por lo que este martes será el último día como malaguista de varios jugadores de la plantilla. Cinco de ellos ya saben que no seguirán y su anuncio se ha hecho oficial. Gabilondo, Víctor García, Javi Montero, Dorrio y Brašanac.

Pero también finalizan contrato Juanpe, Galilea, Jauregi y Luismi. Este último es un caso especial. Puede que tengan algunas papeletas para quedarse, pero alguno de estos tres saldrá casi con toda seguridad entre hoy y mañana.

Carlos Dotor también finaliza su vinculación con el Málaga CF, donde llegó cedido por el Celta de Vigo.

Calendario de la temporada 2026-2026

El martes es también el día elegido para conocer le calendario de Primera División. Será el día en que el malaguismo conozca la hoja de ruta del Funesbuque, los partidos contra el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el Athletic Club o los derbis andaluces contra Sevilla y Betis.

Hay ganas en Martiricos de que lleguen los grandes rivales del fútbol español después de la travesía que ha llevado al Málaga incluso fuera del fútbol profesional.

Desde un tiempo a esta parte la RFEF ha convertido el sorteo del calendario en un acto rimbombante y tedioso, porqué no decirlo. Pero para el malaguismo seguro que sarna con gusto no pica. Será por la tarde en la Plaza de Colón de Madrid.

La liga empezará el sábado 15 de agosto y finalizará el 30 de mayo. El arranque será por tanto en plena Feria de Málaga.

Campaña de abonados

El Málaga tiene un bendito problema con los abonados. No le cabe ni uno más y tiene una lista de espera de miles de personas esperando su abono para poder ver al equipo domingo a domingo en La Rosaleda. La demanda se disparó con el regreso del club a Segunda División.

Son 26.550 socios los que conocerán a lo largo de esta semana el procedimiento para renovar sus abonos, cuyo precio subirá para ver al equipo en Primera División.

Está por ver si el Málaga abre un plazo para nuevos abonados y da un paso más para batir el récord de socios. La capacidad de La Rosaleda es de algo más de 30.000 personas -el España-República Checa de 2022 lo presenciaron 30.398 espectadores-.

¿El primer fichaje?

Se ha hecho ya algún hueco anunciando las salidas. Loren y Funes tendrán que valorar si le dan ficha del primer equipo a los Aarón Ochoa, Rafa. Rafita o Recio. Pero hay hueco para las primeras llegadas de Primera División.

El Málaga tendrá que reforzar bien especialmente la parcela defensiva. José María Muñoz, administrador judicial del club, habló de entre cuatro y seis fichajes.

La maquinaria está en marcha y el despacho de Loren Juarros a pleno rendimiento. Habrá que ver si ha adelantado trabajo.