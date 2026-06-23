Los economistas ya calculan el impacto del ascenso del Málaga CF a Primera División

La rúa de celebración del ascenso a Primera División del Málaga CF. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El ascenso del Málaga CF a Primera División podría generar un impacto económico anual entre 45 y 120 millones de euros, según el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Málaga. El informe contempla tres escenarios (conservador, realista y optimista) dependiendo del rendimiento deportivo, las inversiones y el atractivo comercial del club. El ascenso beneficiará a sectores como hostelería, comercio, transporte y servicios, además de potenciar la proyección internacional de Málaga en más de 180 países. La modernización del estadio La Rosaleda se considera clave para multiplicar el impacto, permitiendo actividad durante todo el año y un mayor retorno económico para la ciudad.

Primeros datos sobre el previsible impacto económico que va a tener el ascenso del Málaga CF a Primera División.

Así lo estima el Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de Málaga, que calcula que el impacto anual podría situarse entre los 45 y los 120 millones de euros, en función del rendimiento deportivo y la consolidación del equipo en la máxima categoría.

El informe plantea tres escenarios posibles —conservador, realista y optimista— que reflejan cómo la posición del club en la tabla, la inversión en infraestructuras y el atractivo comercial pueden multiplicar el retorno económico para la capital.

En un escenario conservador, en el que el Málaga CF logra la permanencia con dificultades y sin grandes inversiones adicionales, el impacto se situaría entre 45 y 55 millones de euros anuales.

Este crecimiento vendría principalmente de los derechos televisivos, el aumento del matchday en La Rosaleda, el incremento del merchandising y un leve efecto arrastre sobre la hostelería y el comercio local.

En un escenario intermedio o realista, con una temporada estable en Primera y mayor atracción de patrocinadores nacionales, el impacto ascendería hasta una horquilla de entre 55 y 80 millones de euros al año.

Aquí cobra especial relevancia el turismo deportivo, que según el informe se vería reforzado por la exposición mediática del club.

El escenario más optimista eleva la cifra hasta los 90-120 millones de euros anuales. Este supuesto contempla un Málaga consolidado en la parte alta de la tabla, con opciones europeas, patrocinadores internacionales y un crecimiento significativo del turismo vinculado al fútbol.

Derechos TV : +40–50 M€

: +40–50 M€ Patrocinios internacionales : +10–15 M€

: +10–15 M€ Ticketing y VIP : +6–8 M€

: +6–8 M€ Turismo y hostelería : +15–25 M€

: +15–25 M€ Empleo y servicios: +10–15 M€

El estudio subraya que el impacto no se limita al club. La hostelería, la restauración, el comercio, el transporte y los servicios profesionales experimentarían un efecto arrastre directo.

Además, el Colegio de Economistas recuerda que el Málaga CF representa ya en torno al 2,2% del PIB de la ciudad y genera más de 3.400 empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Proyección internacional

Otro de los factores destacados es el denominado "efecto escaparate". La presencia del club en Primera División supone, según el informe, una campaña de proyección internacional para la ciudad en más de 180 países, lo que refuerza la marca Málaga y su capacidad para atraer inversión, turismo y eventos.

El análisis también introduce un elemento estructural: la modernización de los estadios como factor clave para maximizar el impacto económico. Según el documento, los recintos deportivos modernos permiten actividad durante todo el año y multiplican el retorno económico para la ciudad.

En este sentido, viene a indicar que la modernización de La Rosaleda permitiría que el mismo tuviese actividad los 365 días del año, aumentando el turismo, el hospitality y los eventos.

Por ello, los economistas, que ponen en valor la "labor deportiva encomiable" realizada, recuerdan que una vez alcanzada la meta, "la verdadera repercusión de este ascenso dependerá de las decisiones políticas y económicas que respalden los resultados sobre el terreno de juego; estamos ante una oportunidad que no podemos dejar escapar".

Aluden a la "singularidad institucional" que atraviesa la entidad blanquiazul, sometida al control de una administración judicial, lo que puede "tensionar y ralentizar la toma de decisiones estratégicas".