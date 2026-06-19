Los alcaldes de Málaga y Almería se desean suerte para la final de los 'playoffs': "Deseo que esto sirva para unirnos más"

Las claves

Las claves Generado con IA Los alcaldes de Málaga y Almería se desearon suerte en un vídeo por la final de los playoffs de ascenso a Primera División. Ambos ediles destacaron el orgullo de que dos equipos andaluces compitan por una plaza en la máxima categoría del fútbol español. La ciudad de Málaga se ha volcado con el equipo, con escolares, balcones y edificios públicos luciendo los colores del club. Miles de aficionados malagueños viajarán a Almería para apoyar a su equipo, incluso sin entrada para el estadio.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han protagonizado un divertido vídeo en redes sociales donde, a través de una videollamada, se desean la mejor de las suertes para el encuentro que los clubs de las dos ciudades andaluzas vivirán este sábado a las 21.00 horas por la final de los playoffs. Ambos se juegan el ascenso a Primera División.

En el vídeo, ambos alcaldes aparecen uniformados con las bufandas de sus equipos. "¡Con ilusión, con emoción de cara a mañana!", responde el alcalde de Málaga cuando Vázquez le pregunta sobre cómo se encuentra. La almeriense le ha reconocido que es todo "un orgullo" que dos equipos andaluces sean los que se disputen la plaza en Primera División.

"Deseo que esto sirva para unirnos más", ha expresado De la Torre. Por su parte, Vázquez ha reconocido que "ambas aficiones son de Primera" y por ello seguro que mañana todo va a transcurrir con "ilusión, responsabilidad y respeto".

"El que gane va a estar en Primera y deseando pronto que suba el otro equipo. Estoy convencido de que eso es así", ha añadido el alcalde, que acudirá a la gran final de los playoffs invitado por la propia María del Mar Vázquez. "¡El que suba tiene obligación de permanecer en Primera, eh!", dice en el vídeo el malagueño con una sonrisa.

El divertido vídeo es un signo más de la trascendencia de esta final tan andaluza y de cómo el fútbol no solo se queda sobre el campo de fútbol. Málaga se ha volcado con esta posibilidad de ascenso, llevando los escolares sus camisetas blanquiazules al colegio; vistiendo balcones con banderas del Málaga o hasta edificios públicos, como ayuntamientos u hospitales.

Toda una afición está unida por un sueño. Miles de personas viajarán hasta Almería este sábado, aun sin tener entrada, para dar calor a sus jugadores. David Larrubia, sin ir más lejos, recibió este jueves una gran sorpresa en la calle donde vivió de niño con sus padres de parte de su familia y vecinos para desearle suerte y que suelte todos los nervios que tenga.