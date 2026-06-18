Habrá despedida masiva al Málaga CF antes de salir a Almería: cuándo y dónde

La afición del Málaga durante el recibimiento al autobús del equipo en La Rosaleda antes del partido contra el Almería. EEM

Las claves

Las claves Generado con IA La afición del Málaga CF prepara una despedida masiva al equipo este viernes en la recta de Tribuna antes de partir a Almería. El evento de despedida será a las 17:30 en la avenida de La Palmilla, cerca del estadio La Rosaleda, desde donde el equipo viajará en autobús. Miles de seguidores del Málaga CF se desplazarán a Almería, aunque solo algo más de 300 entradas han sido sorteadas para la hinchada visitante. El club ha organizado la llegada de los autobuses a Almería por diferentes rutas para evitar incidentes como los ocurridos en el último derbi.

Como era previsible, el Málaga CF no marchará sólo el viernes por la tarde a Almería. La afición prepara una despedida masiva en la ya famosa recta de Tribuna para el autobús del equipo rumbo a la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División.

"Este viernes tenemos nuestra última cita en Málaga antes de poner rumbo a tierras almerienses. Nos vemos en la “recta infernal” para despedir a nuestro Málaga CF como se merece. ¡Vamos Málaga!". Así reza el mensaje con el que Fondo Sur 1904, la grada de animación, cita al malaguismo para este viernes a las 17:30 en la avenida de La Palmilla y darle el último adiós a los suyos.

Esta vez, en lugar del aeropuerto, el epicentro del malaguismo estará en los alrededores de La Rosaleda ya que el equipo viajará en autobús hasta Almería.

Las imágenes vividas en el aeropuerto de Málaga antes de la salida a Las Palmas, así como antes de volar hace dos temporadas a estas alturas a Barcelona para llegar a Tarragona, están en la retina y en el recuerdo de los jugadores, y lo de este viernes tiene todos los ingredientes para dejar imágenes inolvidables.

Miles de malaguistas, sin entrada a Almería

La afición también se desplazará de forma masiva a Almería a pesar de que apenas haya algo más de 300 entradas disponibles para la hinchada blanquiazul, adjudicadas por sorteo, según el club.

Se estiman varios miles de aficionados malaguistas en la capital almeriense el sábado por la tarde para darle su último aliento al equipo a su llegada al estadio. Cada autobús llegará por un sitio diferente al estadio para intentar evitar los altercados que se produjeron en el último derbi en Almería.

Antes de eso, este viernes se volverán a vivir imágenes históricas alrededor del autobús del Málaga.