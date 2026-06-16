El malaguismo prepara un desplazamiento masivo a Almería con o sin entrada

La afición del Málaga en el estadio del UD Almería Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Miles de aficionados del Málaga CF planean desplazarse a Almería para apoyar a su equipo en el decisivo partido por el ascenso a Primera División. Solo 300 entradas estarán disponibles para los seguidores malaguistas dentro del estadio, que tiene una capacidad para 18.331 espectadores y se espera lleno total. La afición blanquiazul se moviliza masivamente, alentada por iniciativas como el llamamiento del Fondo Sur 1904 para acompañar al equipo "con o sin entrada". El desplazamiento a Almería es considerado uno de los más accesibles para los hinchas malaguistas, que han demostrado gran apoyo en partidos anteriores fuera de casa.

El Málaga CF no estará sola en Almería el próximo sábado. Se jugará ocho años después el regreso a la Primera División contra el UD Almería en el partido de vuelta de la final del playoff de ascenso, y miles de malaguistas, con y, sobre todo sin entrada, estarán presentes en la ciudad indálica para darle el último aliento a los suyos.

Al final del partido de ida del pasado domingo, desde el Fondo Sur del estadio se desplegó una pancarta con tres palabras: 'Todos a Almería'. Y así parece que será. Si no todos, varios miles.

La afición blanquiazul sólo dispondrá de 300 entradas para estar presente dentro del estadio, según informó el conjunto almeriense. El UD Almería Stadium tiene una capacidad de 18.331 espectadores. Estará lleno el próximo sábado. Y está por ver cuantos miles de malaguistas se quedarán a las afueras.

Este lunes, el Fondo Sur 1904, conformado por la grada de animación de La Rosaleda, emplazó desde sus perfiles de redes sociales a todos los malaguistas a ir a Almería el próximo sábado. "¡Invasión blanquiazul!", rezaba el mensaje.

Malaguistas nos vemos

en Almería con o sin entrada🫡



¡Invasión blanquiazul!💙🤍🩵 pic.twitter.com/2ePXq7pAhz — FONDO SUR 1904 (@FondoSur1904) June 15, 2026

No será sorpresa ninguna cifra de malaguistas presentes en Almería, porque la capacidad de movilización de la afición del Málaga sorprende a propios y extraños. Y este desplazamiento es uno de los más cómodos del año, donde la afición malaguista se puede desplazar en coches que, a buen seguro, llenarán la carretera durante todo el sábado.

En la memoria está el desplazamiento en Primera RFEF a Los Cármenes, para el Recreativo Granada vs. Málaga CF, donde la afición malaguista llenó uno de los laterales del estadio. Este trayecto es de apenas una hora más en coche.

Y esta temporada, siempre ha habido un numeroso grupo de malaguistas en cada partido como visitante del equipo de Funes.

Habrá que ver hasta dónde llega la invasión blanquiazul en Almería. No hay dudas de que el Málaga no estará solo.