El Málaga CF sorteará entre sus abonados las 300 entradas para la vuelta en Almería

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF sorteará 300 entradas entre sus abonados para el partido de vuelta del playoff de ascenso en Almería. Cada abonado ganador podrá adquirir una entrada y la de un acompañante, ambos deben ser socios del club. El partido ante la UD Almería se jugará el sábado 20 de junio a las 21:00 horas en el UD Almería Stadium. A pesar de que solo 300 malaguistas podrán entrar al estadio, se espera que miles se desplacen para apoyar al equipo desde fuera.

No serán los 30.000 que llenaron La Rosaleda el pasado domingo. Sólo serán 300. Pero se harán notar casi con toda seguridad. El Málaga sorteará las entradas para el partido de Almería entre sus abonados, que con o sin entrada, acudirán el sábado en masa a la ciudad indálica para apoyar a los de Funes en el último partido del año.

El Málaga CF jugará ante la UD Almería la vuelta de la final del playoff de ascenso a Primera División en el UD Almería Stadium. Este encuentro se disputará el sábado 20 de junio a partir de las 21:00 horas.

El club tiene a su disposición la zona visitante a un precio de 25€. Cada ganador del sorteo malaguista podrá adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar también su condición de socio.

Los malaguistas que deseen participar en el sorteo de compra de entradas podrán hacerlo desde hoy hasta el martes 16 de junio a las 14:00 horas, vía formulario en la web oficial del club blanquiazul, AQUÍ.

Las entradas que el Almería puso a la venta para el partido de vuelta están todas vendidas, por lo que se espera un lleno. El partido ha sido declarado de alto riesgo, como todos los disputados hasta ahora en el playoff de ascenso. Por ello, no podrán mezclarse las aficiones en la grada. Los abonados locales pueden liberar sus asientos, pero solo lo podrán adquirir otros abonados.

Al estadio únicamente podrán acceder 300 malaguistas, varios miles se harán notar fuera del estadio. Noventa, o ciento veinte minutos, separan al Málaga de Primera División.