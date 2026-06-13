Málaga y Almería se unen antes de la final por el ascenso a Primera: el mensaje que lanzan a sus aficiones

Las claves

Las claves Generado con IA Los ayuntamientos de Málaga y Almería han publicado un comunicado conjunto antes de la final del play-off de ascenso a Primera División entre Málaga CF y UD Almería. Ambas instituciones llaman a la convivencia, el respeto y la deportividad entre las aficiones durante los dos partidos decisivos. Los ayuntamientos destacan el orgullo de que dos equipos andaluces disputen una final tan relevante para el fútbol de la región. Subrayan los lazos históricos y culturales que unen a Málaga y Almería, promoviendo el deporte como espacio de encuentro y respeto.

Los ayuntamientos de Málaga y Almería han emitido este sábado un comunicado conjunto para hacer un llamamiento a la convivencia, el respeto y la deportividad con motivo de los dos partidos de la final del play-off de ascenso a Primera División que enfrentará al Málaga CF y a la UD Almería.

A pocas horas de que arranque una de las eliminatorias más importantes de la temporada para ambos clubes, las dos instituciones han querido trasladar un mensaje de unidad y responsabilidad a las aficiones, destacando que se trata de una gran cita para el fútbol andaluz que debe desarrollarse en un clima de respeto mutuo.

En el comunicado, ambos consistorios subrayan que es un motivo de orgullo que dos equipos andaluces sean protagonistas de una final con tanto en juego, en la que está en disputa una plaza en la máxima categoría del fútbol español, LaLiga EA Sports.

"Málaga y Almería comparten mucho más que esta rivalidad deportiva puntual", señalan las Administraciones locales, que recuerdan los lazos históricos, culturales y territoriales que unen a ambas ciudades. "Nos une nuestra identidad mediterránea y andaluza, nuestros valores y una misma forma de entender el deporte como espacio de encuentro, convivencia y respeto", añaden.

Los ayuntamientos se muestran convencidos de que los seguidores de ambos equipos volverán a demostrar que es posible vivir con intensidad una eliminatoria de máxima exigencia deportiva sin renunciar al respeto y al juego limpio.