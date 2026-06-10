Málaga se tiñe de blanquiazul

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga vive una auténtica marea blanquiazul con miles de personas y escolares luciendo la camiseta del Málaga CF por toda la ciudad y provincia. La ciudad se ha volcado con el equipo de fútbol, con banderolas, autobuses y el metro decorados para apoyar el ascenso a Primera División. El ambiente festivo llega incluso a supermercados y otros comercios, donde empleados atienden con la camiseta blanquiazul. El entrenador Ibon Navarro, en su despedida del Unicaja, bromeó sobre sumarse a la fiebre blanquiazul llevada por la ciudad.

"¿Tú no tendrás dos camisetas del Málaga para dejarme? Que a las niñas le han dicho que mañana vayan al cole con la camiseta". ¿Cuántas peticiones como esas se harían el martes? Nadie se quiere quedar en tierra. No hay rincón en Málaga que no empuje por el ascenso a Primera División.

La ciudad y la provincia están dispuestas. Se ha despertado una ola blanquiazul que ya venía empujando desde antes del ascenso en Tarragona y que ya es imparable. Para este miércoles, día de la vuelta de la semifinal del playoff por el ascenso a Primera entre el Málaga CF y la UD Las Palmas, se han convocado multitud de iniciativas para apoyar el equipo de Funes.

Miles y miles de niños han ido a los colegios de la capital y la provincia con camisetas del Málaga CF. Circulan vídeos de todo tipo en los estados de WhatsApp y las redes sociales con los escolares en los patios de los colegios cantando el himno o cualquiera de las canciones que se entonan en La Rosaleda.

El Ayuntamiento ha engalanado la ciudad con banderolas del Málaga CF, así como la decoración de los autobuses de la EMT también le recuerdan a cualquiera que el equipo de la ciudad se está jugando el ascenso a Primera. También el metro.

Las cajeras y cajeros de algunos supermercados atienden a los clientes con las camisetas blanquiazules. Esas camisetas que hoy inundan la ciudad, andes por donde andes.

Varios niños acuden al colegio este miércoles con la camiseta del Málaga EEM

Ibon Navarro, que hoy se despedía como entrenador del Unicaja, bromeaba después de terminar la rueda de prensa. "Iba a venir con la camiseta del Málaga, pero era demasiado populista". Hubiera sido un malagueño más.