0-1 | El Málaga CF golpea primero con un partidazo en Las Palmas

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF venció 0-1 a la UD Las Palmas en la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera División. Larrubia marcó el único gol del partido tras una gran jugada colectiva y asistencia de Dani Lorenzo. El Málaga supo controlar el partido, impidiendo ocasiones claras de Las Palmas y pudo ampliar su ventaja en varias contras. Con este resultado, el Málaga tiene ventaja para el partido de vuelta en La Rosaleda, donde solo perder por dos goles lo dejaría fuera de la final.

El Málaga CF quiere el ascenso a Primera División. Sin especular, sin dejar de ser él. Y eso es lo que hizo en la ida de la semifinal del playoff en Las Palmas de Gran Canaria. Imponerse 0-1 con una autoridad aplastante, gracias a un gol de Larrubia -previa delicatessen de Dani Lorenzo- en la segunda mitad cuando más sufría, y siendo mejor que el conjunto canario, construido para pelear el ascenso directo y que firmó su tercera derrota en lo que va de temporada contra el conjunto blanquiazul. Se dice pronto.

Ahora, el Málaga tiene pie y medio en la final por el ascenso salvo catástrofe. Y es que tendría que perder en La Rosaleda por una diferencia de dos goles para quedarse fuera de la última ronda. Maniató a Las Palmas por minutos, le impidió cualquier camino a la portería de Alfonso Herrero, que se fue al vestuario con una parada de gol tras un tiro lejano, e incluso perdonó el segundo y prácticamente la clasificación a la contra en varias acciones.

Funes introdujo una novedad pensando en la carga de minutos acumulados por algunos jugadores, como el caso de Joaquín, que se quedó en el banquillo para dejarle su sitio a Aarón Ochoa, en el once en busca de tener más el balón, como ocurrió en los primera mitad.

El Málaga CF marcó territorio desde el arranque. Presión muy arriba, recuperaciones rápidas y posesiones largas, más largas de lo que acostumbran los de Funes. No les pesó ni el escenario ni la condición de visitante. La puesta en escena fue de mucha altura.

Las Palmas inquietó con varias transiciones rápidas y buscó algún centro lateral, pero el protagonismo fue del Málaga. Ochoa se metía por dentro. Los blanquiazules juntaban las líneas cuando tocaba defender.

Chupe probó a los siete minutos a Horkas con un disparo desde fuera del área que el meta local mandó al córner. Ochoa la puso al primer palo y el '9' remató fuera.

El Málaga fue ganando metros en el primer tramo, además movía la pelota de un lado a otro. No era tan vertical como otras veces. Las fuerzas se igualaron por medio de la presión arriba y agresiva de los dos equipos, que no querían conceder nada al rival. El Málaga no daba un balón por perdido, mordió para quedarse con cada pelota dividida.

En Las Palmas el arma más peligrosa era Marvin, con varias arrancadas desde la derecha superando líneas. En una de esas la bola le llegó a la izquierda a Pejiño, que remató forzado.

Einar dio la mala noticia en el minuto cuarenta cuando se echó al suelo. Montero entró por él. Y la primera mitad acabó con el Málaga de uñas con el árbitro, que ni vio ni revisó en el VAR un penalti más que claro a Dotor, zancadilleado dentro del área, escorado, pero con un contacto clarísimo.

Larrubia acerca al Málaga a la final

Joaquín entró tras el descanso por Ochoa y Las Palmas salió a acular al Málaga. Lo consiguió en los primeros minutos acumulando varios córners. Kirian castigó una pérdida de Puga con un gran disparo desde fuera del área que Alfonso mandó a saque de esquina. Fue la más clara de los locales.. Miyashiro también pudo adelantar a los canarios en el córner resultante.

Pero tras diez minutos de sacudida, la respuesta del Málaga llegó a lo grande. Primero Joaquín tuvo una llegada por la izquierda, recortó para dentro y buscó el poste más lejano. El balón se le fue por poco.

El saque de portería lo presionó con todo el Málaga. Izan robó, la pelota le cayó a Chupe escorado a la derecha y metió para dentro. Sacó un disparo trastabillado y Dani Lorenzo, que llegaba por el área pequeña, vio cómo llegaba por detrás Larrubia para dejarle un taconazo sutil que el '10' agradeció mandándola a la red.

Con más de media hora por delante, el gol le sentó de maravilla al Málaga, que desarmó a Las Palmas durante algunos minutos. En una de esas Joaquín se la dio algo larga a Larrubia en una contra con veneno.

Poco a poco, Las Palmas se quedó con el balón pero el Málaga levantó un espigón delante de la portería de Alfonso Herrero. Rafa le había dado músculo al centro del campo malaguista, que de vez en cuando se iba asomando por el área rival.

Niño y Brašanac le dieron pierna frescas a los de Funes. El serbio condujo una contra que apuntaba a la sentencia pero la pelota se quedó atrás a Rafa dentro del área. Y el propio Brašanac tuvo la puntilla dentro del área pequeña, pero tuvo que controlar y rematar rápido con la zurda.

El Málaga jugó con maestría el descuento y guardó un resultado de oro para la vuelta.

Funes tendrá que contener la euforia y mantener ojo avizor a los suyos. Pero ahora mismo no hay quien pare al Málaga.