La única y corta experiencia del Málaga CF en un playoff de ascenso a Primera

La plantilla del Málaga CF tras ser eliminada del playoff en 2019 por el Deportivo de La Coruña Málaga CF

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Las claves Generado con IA El Málaga CF solo ha disputado un playoff de ascenso a Primera División, en la temporada 2018-2019, tras diez años consecutivos en la máxima categoría. Aquel año, el equipo dirigido primero por Muñiz y luego por Víctor Sánchez del Amo terminó tercero en la tabla y llegó como favorito al playoff. En la eliminatoria contra el Deportivo de La Coruña, el Málaga perdió 4-2 en la ida y 0-1 en la vuelta, quedando fuera de la final por el ascenso. A pesar de estar atravesando una situación institucional complicada, el club ha reforzado su identidad y conexión con la afición en los últimos años.

Si un malaguista piensa en algún playoff de ascenso, a cualquier categoría, seguro que los primeros que le vienen a la mente son aquel del verano de 1998 contra el Tarrasa o el más reciente del verano de 2024 culminado con el milagro de Tarragona. Pero entre uno y otro, el Málaga CF jugó otro playoff de ascenso, en este caso a Primera División. Fue en el temporada 2018-2019, y la experiencia fue efímera.

Después de diez temporadas consecutivas en Primera División, el Málaga CF descendió y el entonces director deportivo, José Luis Pérez Caminero, armó un proyecto para regresar a las primeras de cambio a la máxima categoría del fútbol español. Le dio la manija a Juan Ramón López Muñiz, que conocía bien la materia y además era la segunda vez que se le encomendaba dicha tarea después de llevar la primera a buen puerto en la temporada 2007-2008.

Muñiz protagonizó un arranque solvente con cinco victorias consecutivas que le sirvieron para estar las doce primeras jornadas en ascenso directo. Luego se regresó a esos dos primeros puestos en tres ocasiones. Pero la paciencia se agotó con el técnico asturiano en la jornada 34, a pesar de que el equipo no salió de posiciones de playoff. Víctor Sánchez del Amo asumió las riendas y cuatro victorias consecutivas más los tres puntos del partido contra el Reus, retirado de la competición, le valieron para finalizar tercero en la tabla y tener todas las ventajas en el playoff.

Si el Málaga fue tercero, el Deportivo de La Coruña fue sexto y esa fue la eliminatoria a la que se tuvo que enfrentar el conjunto malaguista como principal favorito. La ida en Riazor y la vuelta en La Rosaleda.

Todo empezó viento en popa en La Coruña, con un 0-1 y un 1-2 en el descanso y un Málaga que era un ciclón. Todavía se recuerda un larguerazo de Ontiveros que hubiese sido el tercero de los blanquiazules. Pero el equipo se hundió en la segunda mitad y el resultado final fue un 4-2 casi definitivo para la vuelta. Luis Hernández y Ontiveros firmaron los goles malaguistas.

En La Rosaleda, el Málaga no pudo levantar esa losa y cayó además 0-1, quedándose lejos de pelear por pasar a la final de un playoff que acabó premiando con el ascenso al Real Mallorca. Ontiveros volvió a estrellar dos balones en la madera aquella tarde. Pero un error de Munir dio definitivamente al traste con las opciones del Málaga. El gol de Álex Bergantiños fue la puntilla.

Era un club cogido con alfileres, aunque todavía estaba lejos la llegada de la administración judicial. La situación es radicalmente distinta en estos momentos, a pesar de que se cumplan ya seis años de administración judicial, pero la estabilidad de la entidad blanquiazul es otra y, sobre todo, el sabor malagueño de la plantilla, de sentimiento de pertenencia, ha disparado la comunión con la afición y la convicción, gracias a la labor de Funes, de que el equipo está ante una oportunidad única.

Pero la pelota tiene que echar a rodar.