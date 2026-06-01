Los abonados del Málaga CF tendrán que pagar para ver los partidos del playoff de ascenso: hay quejas entre el malaguismo

Los precios de las entradas para el partido contra el UD Las Palmas del playoff de ascenso. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA Los abonados del Málaga CF deberán pagar entre 10 y 25 euros para ver el partido de playoff de ascenso contra Las Palmas. El abono de temporada no será válido para acceder al estadio en este partido, por lo que todos los asistentes deben adquirir entrada. La reserva de asiento para abonados está garantizada hasta el viernes 5 de junio a las 7:00 horas. El anuncio ha generado quejas entre los aficionados, que consideran injusto el pago adicional tras una temporada de apoyo al equipo.

Los abonados del Málaga CF tendrán que pasar por taquilla para las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. Así lo anunció el club una vez certificada la clasificación para la promoción, mostrando una tabla del precio de las entradas para el partido contra Las Palmas del próximo miércoles 10 de junio a las 21:00 horas en La Rosaleda.

Los abonados tendrán que pagar entre los 10 y los 25 euros, mientras que el precio se eleva para los no abonados. Tendrán que pagar entre los 42 y los 85 euros de la zona 1 de Tribuna.

Los abonados tienen reservada la entrada de su asiento hasta el viernes 5 de junio a las 7:00 horas. La podrán adquirir tanto de forma online como en las taquillas de La Rosaleda.

El sistema de venta online dio algunos problemas en la noche de este domingo, tal y como constataron algunos aficionados en las redes sociales que se apresuraron a sacar sus entradas.

Pero más allá del sistema, hubo quejas en las redes por el hecho de que los abonados tuvieran que pagar para ver estos partidos, acusando de falta de sensibilidad al club por hacerlos pasar por taquilla después de toda la temporada donde han demostrado una fidelidad absoluta llenando el estadio partido tras partido y protagonizando grandes desplazamientos en la mayoría de las ocasiones.

Información ofrecida por el Málaga CF:

"Desde este domingo 31 de mayo a las 21:30 horas, estarán disponibles para abonados las entradas para el partido de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a LALIGA EA SPORTS frente a la UD Las Palmas en el Estadio La Rosaleda. El choque se disputará el miércoles 10 de junio a las 21:00 horas.

De este modo, los abonados malaguistas podrán adquirir sus entradas a precios reducidos desde el domingo 31 a las 21:30 h hasta el viernes 5 de junio a las 07:00 h. Una vez pasada esa hora, se liberarán esas localidades y ya no podrán adquirirlas.

Desde el viernes a las 10:00 h se pondrán a la venta las entradas a precio general que estén disponibles (incluyendo las entradas de los abonados que no hayan canjeado) en exclusiva para socios, pues, aunque ya hayan adquirido su entrada también tendrán preferencia para comprar localidades para familiares y amigos. La venta exclusiva será hasta el domingo 7 a las 10:00 h, momento en que se abrirá la venta al resto de aficionados. Cada abonado podrá aplicar su descuento habitual del 10% hasta en dos entradas, pudiendo adquirir un máximo de cuatro localidades.

Recordamos que el abono no será válido para el acceso al campo y todos los asistentes deberán adquirir su entrada.

Horarios de taquillas

Las taquillas de La Rosaleda abrirán en los siguientes horarios:

· De lunes a viernes de 10 a 18:30 h.

· Sábado de 10 a 14 h.

· Día de partido, desde las 10 hasta el descanso.