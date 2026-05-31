0-2 | El Málaga CF hace los deberes en Zaragoza y jugará el playoff de ascenso a Primera División

Los jugadores del Málaga CF celebran uno de los goles de Chupe en Zaragoza LaLiga

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF venció 0-2 al Real Zaragoza con un doblete de Chupe y aseguró su participación en el playoff de ascenso a Primera División. El equipo de Funes terminó cuarto en la clasificación, logrando la ventaja de campo en la semifinal del playoff ante Las Palmas. Los jugadores apercibidos Larrubia, Joaquín y Puga evitaron ser amonestados y podrán jugar el playoff sin sanciones. El Málaga dominó el partido ante un Zaragoza ya descendido y mantuvo la portería a cero sin apenas sufrir durante el encuentro.

El Málaga CF de los 73 puntazos jugará el playoff de ascenso a Primera División. Hizo lo que tenía que hacer en Zaragoza, ganar para no depender de nadie. El 2-0 con doblete de Chupe, el segundo de penalti, deja al conjunto de Funes -¡qué papel el suyo desde que llegó!- cuarto clasificado, con la ventaja de campo y clasificación para la semifinal contra Las Palmas, quinto con los mismos puntos que los blanquiazules.

En una tarde con menos brillo del que acostumbra el equipo de Funes cada partido, con media marcha menos que habitualmente, el Málaga se bastó para doblegar a un Real Zaragoza ya descendido que no inquietó en ningún momento. Chupe encarriló el partido en la primera mitad después de una catarata de ocasiones y el propio delantero cordobés abrochó la clasificación para el playoff desde el punto de penalti.

Otra conquista de la tarde fue que los tres apercibidos -Larrubia, Joaquín y Puga- no vieran amarilla y pasaran limpios para jugarse el ascenso.

Funes tiró de su once de gala, no era el día para pensar en otra cosa ni reservar a nadie. Y le salió bien. El Málaga dominó de cabo a rabo el partido

La primera mitad fue el monólogo esperado del Málaga, con una goteo de ocasiones pero con un punto menos de agresividad e intensidad para intentar dejar el partido encarrilado cuanto antes.

Las ocasiones fueron cayendo hasta que Chupe adelantó a los de Funes en el minuto 34'.

El primero en lamentar fue Dotor, que recibió a su pierna mala, la zurda, un balón de Dani Lorenzo dentro del área. Remató de primeras y Adri Rodríguez la mandó a córner.

Larrubia lo intentaba de todas las maneras, y Joaquín tardaba a veces en tomar decisiones. Pero entre los dos cocinaron otra ocasión clarísima desde la pizarra. Un córner al primer palo raso lo remató de primeras el '10' y se fue fuera por poco.

El de La luz se quedó de nuevo con la miel en los labios en el 22' tras un reverso dentro del área. Intentó ajustarla demasiado a la derecha del portero y se le fue fuera.

Más tarde a Joaquín le faltaron piernas para culminar una carrera desde el medio del campo.

Así hasta que en el 34' Larrubia se marcó una jugada marca de la casa. Agarró la pelota en la derecha, hizo un eslalon dejando jugadores atrás hasta sacar un disparo repelido por el portero. Chupe, con la caña, la mandó a la red.

Chupe celebra el 0-1 del Málaga CF en el Ibercaja Estadio. LaLiga

La producción ofensiva del Málaga decayó y la del Zaragoza no llegó en toda la primera mitad.

Tuvo todavía más fútbol control el Málaga en la segunda mitad. Menos profundidad, menos ocasiones. Pero Herrero siguió siendo un espectador hasta el final, con un par de escarceos visitantes.

Chupe sentenció de penalti

El equipo malaguista salió con ritmo lento en la circulación de la pelota, el Zaragoza intentó estirarse en los primeros minutos pero cualquier ataque moría en tres cuartos de campo.

Lo que activó al equipo en la segunda mitad fue la entrada de Adrián Niño en el minuto 70'. Antes había entrado Ochoa y con el roteño entró Rafa. Un balón largo de Dotor al '21' acabó con un remate que Obon, portero suplente del Zaragoza, mandó a córner.

Lo siguiente fue otra pelota que recogió Niño dentro del área. Saidu lo trabó por detrás y Palencia Caballero esperó indicaciones del VAR para ir a verlo a la pantalla. Penalti, gol de Chupe y playoff de ascenso a Primera División en el bolsillo.

Los jugadores del Málaga CF celebran la clasificación para el playoff de ascenso LaLiga

Sólo en los últimos minutos el Zaragoza pudo inquietar a Alfonso Herrero. Pero el Málaga CF cerró de esta forma una temporada brillante desde la llegada de Funes al banquillo en el mes de noviembre. Es el mejor equipo desde entonces. Ahora se jugará el ascenso a Primera. Las Palmas, con las vuelta en La Rosaleda, será el primer escollo.

Que le quiten lo bailado.