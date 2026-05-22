Chupete blinda su futuro en el Málaga hasta 2029: "Estoy donde quiero estar"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Ruiz 'Chupete' renueva con el Málaga hasta 2029 tras una destacada temporada como segundo máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 22 tantos. El delantero destaca la apuesta del Málaga por su cantera y asegura que está "donde quiere estar", resaltando la importancia de la confianza en los jóvenes jugadores. Chupete afirma que el equipo y la afición están ilusionados con el objetivo de ascender a Primera División, destacando el buen ambiente y la unión dentro del vestuario. El director deportivo Loren Juarros subraya que la renovación de Chupete demuestra compromiso, aunque reconoce la incertidumbre inherente al fútbol profesional.

El delantero del Málaga Carlos Ruiz 'Chupete', actual segundo máximo goleador de LaLiga Hypermotion con 22 tantos, afirmó este jueves, tras ampliar por un año su contrato hasta el 30 de junio de 2029, que está donde quiere estar y que "una de las bases" de su renovación es "la apuesta del club por su cantera".



"Se ve la apuesta que (el Málaga) tiene por los canteranos. Estuvieron en contacto con mis agentes y ellos sabían que quería renovar aquí", dijo en rueda de prensa el goleador cordobés, quien resaltó que está "muy contento" por lo que está haciendo el club al confiar en sus jóvenes jugadores, lo que le ha "hecho dar el paso adelante" para ampliar su contrato.



Chupete, de 21 años, tiene una cláusula de posible salida del Málaga diferente en Segunda que en Primera División, no excesivamente alta, aunque el delantero trasladó a los periodistas y, sobre todo, al malaguismo que tienen que "estar tranquilos" en ese aspecto.



"He renovado y estoy donde quiero estar. Ahora toca estar centrado y estoy seguro de que lo vamos a conseguir", indicó sobre el objetivo del ascenso a Primera, al afirmar que, como toda la plantilla, está "con mucha ambición y con muchas ganas".



El delantero malaguista subrayó que "cada fin de semana" se divierten jugando al fútbol, lo que les ha hecho "estar arriba" en la clasificación, además de que tienen "cosas bonitas por delante".



Recalcó que sienten el respaldo de la afición ante las opciones de subir a Primera. "Vas por las calles y nos paran, es un orgullo para nosotros y se nota que estás haciendo bien las cosas. He notado que el malaguismo está ilusionado. Lo he demostrado con hechos y he renovado en un sitio donde quiero estar", aseveró Chupete.



También indicó que en el Málaga son "una familia dentro y fuera del campo", que "los grandes grupos consiguen grandes cosas" y que tienen "un vestuario muy sano, y eso permite dar pasos adelante".



Por su parte, el director deportivo del club malagueño, Loren Juarros, incidió en que con la ampliación de su contrato Chupete "demuestra su compromiso", si bien precisó que en el fútbol profesional "no hay certezas", porque "los muros se derriban constantemente", son "conscientes de ello" y "es imposible adivinar qué puede pasar".