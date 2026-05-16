Las decisiones que tiene que tomar Funes para enfrentarse al AD Ceuta

Las claves

Las claves Generado con IA Funes debe suplir las bajas de Carlos Dotor y Murillo, ambos sancionados, para el partido clave ante el AD Ceuta. Ángel Recio es la opción más natural para cubrir la ausencia de Murillo en la defensa, aunque también se barajan alternativas como Javi Montero e Izan Merino. En el centro del campo, Brašanac podría acompañar a Izan Merino debido a las bajas y dudas físicas del resto de mediocentros. Funes valora diferentes sistemas, entre volver al 1-4-4-2 con doble delantero o reforzar el centro del campo, mientras gestiona cuidadosamente los minutos de Ramón y Dani Lorenzo.

El Málaga CF puede dar un paso de gigante este sábado en el Alfonso Murube en el partido contra el AD Ceuta para asentarse en las posiciones del playoff de ascenso a Primera División. Aunque el escenario es uno de los más complicados de la categoría de plata. Y para ello, Funes tiene algunas bajas sensibles que tendrá que suplir con acierto.

Hasta ahora, el equipo prácticamente no ha notado las ausencias, porque los resultados, salvo el bache de dos derrotas seguidas contra Almería y Castellón, han ido saliendo. Es cierto que el ascenso directo se ha escapado, pero el Málaga continúa en la pelea.

Funes tiene la tarea de suplir las ausencias de Carlos Dotor y Murillo, ambos sancionados para este partido. Eso puede condicionar incluso el sistema que emplee el de Loja este sábado en el Murube. Otros nombres que están sobre la mesa son los de Ángel Recio, Montero, Dani Lorenzo, Ramón o Brašanac.

Sustituto de Murillo

Diego Murillo se ha convertido en líder de la defensa malaguista. Contra el Sporting vio la quinta amarilla y no podrá estar en Ceuta. Hay varias opciones para suplirlo. La más natural es la de Ángel Recio, ideal para el perfil derecho de la pareja de centrales del Málaga. Sería un cambio de hombre por hombre. Recio-Einar fue la primera pareja que empleó Funes cuando llegó al banquillo malaguista. Una lesión inoportuna lo apartó del once cuando se estaba consolidando en el puesto. Es uno de los jugadores de la plantilla que mejor conoce a Funes tras haber compartido muchos partidos en el filial. En su contra tiene la falta de rodaje.

Otra de las alternativas es la de Javi Montero. Es un central zurdo, como Einar, y cuando Pellicer los juntó a los dos el experimento no terminó de funcionar. Funes no ha probado con esta pareja.

Izan Merino ha desarrollado gran parte de su carrera jugando como central. Y en las categorías inferiores de la selección española es la posición que ocupa. Funes es el que mejor lo sabe. Pero sacarlo de su posición en el pivote supondría desmantelar todo el centro del campo de confianza del técnico de Loja.

¿Brašanac en el once?

El serbio fue el principal sacrificado por la expulsión de Dubasin en el partido contra el Sporting. Después de ser titular por primera vez con Funes fue sustituido a la media hora de partido para buscar la remontada. Se retiró del campo arengando a la afición, un gesto muy valorado y aplaudido por el técnico y sus compañeros. Sin Dotor y con el resto de fichas que tiene el Málaga para jugar en el centro del campo entre algodones, tiene muchas opciones de acompañar a Izan en el centro del campo.

Uno o dos delanteros

La ausencia de Dotor puede empujar a Funes a regresar al 1-4-4-2 que ha empleado en más de una ocasión con dos jugadores en la medular, Larrubia y Joaquín en las bandas y una doble punta con Chupe y Adrián Niño.

La otra opción sería poblar más el centro del campo con jugadores como Rafa o Aarón Ochoa, o alguna sorpresa como Ramón o Dani Lorenzo.

Los minutos de Ramón y Dani Lorenzo

Precisamente es otra de las diatribas que tiene manejar Funes. En los dos últimos partidos, como reconoció el propio técnico, tuvo que tirar de Ramón más minutos de los que marcan el proceso de reintegración en el equipo. El capitán no está para noventa minutos, ni para sesenta. El plan dicta que lo prudente es una media hora.

Pero sin Dotor, con la incógnita de Dani Lorenzo, y viendo el rendimiento del '6', Funes tendrá con consensuar con él si el capitán está para algo más que el tramo final del partido.

El otro al que hay que medirle los minutos es a Dani Lorenzo. El marbellí regresa a la convocatoria en la que no entró finalmente contra el Sporting. Al cien por cien, es el faro del equipo. Pero si hay que poner las luces largas y pensar en el playoff, Funes puede optar por una reincorporación paulatina de Lorenzo y no correr riesgos.

A la hora del café, sobre las tres de la tarde, se despejarán las incógnitas.